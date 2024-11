La defensa del violador d’Igualada presenta un recurs per rebaixar la seva pena de presó

El violador d’Igualada, condemnat el passat juliol a 35 anys de presó per l’agressió sexual i l’intent d’assassinat a una menor el 2021 durant la nit de la Castanyada, ha presentat un recurs per aconseguir una rebaixa de la pena. Segons han avançat diversos mitjans de comunicació, com RAC1 o el diari Ara, la defensa del jove no nega els fets recollits en la sentència – on s’aplica a més l’agreujant de discriminació per raó de gènere -. La Fiscalia, segons recullen aquests mitjans, s’oposarà a aquesta petició de rebaixa de la pena de presó.

La defensa argumenta dos suposats atenuants

Un dels atenuants que ha presentat l’advocat de Brian Raimundo C. M. és el suposat estat d’embriaguesa en el qual s’hauria trobat la nit dels fets – derivat d’una addicció a l’alcohol -. En la sentència, aquest extrem no va quedar acreditat.

L’altre atenuant és un trastorn derivat dels abusos sexuals que el condemnat va patir a mans del seu pare quan era un infant. Durant el judici, els perits van explicar que aquests fets no havien alterat les seves capacitats cognitives en el moment de l’agressió del 2021. En la sentència del passat juliol, aquest possible atenuant ja va quedar descartat.