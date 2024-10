Vilanova del Camí ret homenatge a les generacions de 1939 i 1940 en una emotiva matinal

El passat 5 d’octubre, Vilanova del Camí va viure una jornada plena d’emoció en el marc de la Setmana de la Gent Gran, amb l’homenatge a les persones nascudes entre els anys 1939 i 1940. L’acte, organitzat per l’Associació de Pensionistes i Jubilats, va comptar amb la presència de bona part de l’equip de govern, encapçalat per l’alcaldessa i la regidora de la Gent Gran, així com una nodrida representació de la Junta del Casal de la Gent Gran i de les famílies de les persones homenatjades.

Els homenatjats d’aquesta edició van ser Alejandro Alamillo Burón, Pedro Amor Alia, Potencia Capdevila Romero, Juana Lara Venteo, Maria Rosa Morreres Robert i Concepción Tomás López.

Durant l’acte, es va destacar la trajectòria vital d’aquestes persones, moltes de les quals van haver d’emigrar buscant noves oportunitats, però que han estat fonamentals en la construcció i transformació de Vilanova del Camí. Les diferents intervencions van estar marcades per les paraules de reconeixement i agraïment a la resiliència, la força i la saviesa de la gent gran, subratllant el paper clau que han tingut en la configuració del municipi.

Pedro Amor, president de l’associació, va donar la benvinguda als assistents, destacant l’esforç que la junta dedica cada any a la celebració d’aquesta setmana tan especial. Seguidament, el tresorer de l’entitat, Josep Maria Baraldés, va recordar el paper essencial de les persones homenatjades, tant en l’àmbit local com en l’àmbit del Consell de la Gent Gran de l’Anoia, que enguany celebra el seu 15è aniversari.

Judith Ranz, regidora de la Gent Gran, va agrair la contribució incansable d’aquestes generacions, subratllant que són “un tresor per Vilanova del Camí” i una inspiració per a tots. Per la seva banda, l’alcaldessa Noemí Trucharte va destacar l’aportació de les persones grans en la construcció del municipi actual, remarcant que sense ells, moltes de les iniciatives locals no haurien estat possibles.

L’alcaldessa també va aprofitar per anunciar projectes municipals destinats a millorar la qualitat de vida de la gent gran, com la construcció d’un futur centre de dia al Casal, destinat a fomentar l’envelliment actiu i combatre la solitud no desitjada.

Noemí Trucharte va tancar la seva intervenció reiterant el compromís del govern local de seguir cuidant les seves generacions més grans.

L’acte es va seguir amb l’entrega de reconeixements a sis veïns i veïnes del municipi i, tot seguit, va tenir lloc un concert-espectacle a càrrec del grup Pep i Maria José, que va animar la vetllada amb música per recordar. L’homenatge va concloure’s amb una foto de família dels protagonistes i un refrigeri

ofert per la Junta del Casal.