El president de la Diputació de Càceres visita l’Anoia per celebrar els 30 anys de la Unión Cultural Extremeña

El president de la Diputació de Cáceres, Miguel Ángel Morales ha estat aquest cap de setmana a Vilanova del Camí i a Igualada per participar en la celebració del 30è aniversari de la Unión Cultural Extremeña Anoia. L’Ajuntament vilanoví, encapçalat per l’alcaldessa del municipi Noemí Trucharte, va oferir, divendres a la tarda, una recepció oficial en la qual va participar també una nodrida representació de la UCE, encapçalada pel president de l’entitat, Paco Nevado. Dissabte, el president de la Diputació va ser rebut per l’Ajuntament d’Igualada, encapçala’t per l’alcalde Marc Castells.

L’alcaldessa Noemí Trucharte, acompanyada de la regidora de Cultura, Carlota Silva, i altres regidors del consistori, van donar la benvinguda a Morales amb qui van conversar força estona a la sala de plens.

Miguel Ángel Morales va expressar el seu profund agraïment a Vilanova del Camí i a Catalunya per l’acollida brindada als extremenys que, per diversos motius, van haver de deixar la seva terra natal per emigrar. Va destacar l’oportunitat que se’ls va donar per millorar la seva vida i la dels seus fills, subratllant una de les màximes de la política “intentar utilitzar els recursos públics per fer la vida més fàcil a les persones”. També va empatitzar amb aquelles persones que, sense importar el país d’origen, es veuen forçades a jugar-se la vida i deixar-ho tot enrere cercant noves oportunitats, afirmant que “el bressol on vas néixer no pot condicionar la resta de la teva vida”.

Morales, que es defineix com un internacionalista, va rebutjar la defensa de banderes i fronteres, i va condemnar qualsevol forma de violència. A més, es va mostrar especialment crític amb el conflicte entre Israel i Palestina, insistint en la necessitat de defugir de conflictes estèrils que perpetuen el sofriment.

Miguel Ángel Morales va aprofitar el moment per anunciar la incorporació en els pressupostos de la Diputació de Cáceres d’una partida pressupostària per ajudar a les associacions extremenyes repartides pel país. Una decisió que van aplaudir tant des de la UCE Anoia com des de l’Ajuntament vilanoví que a través de l’alcaldessa va traslladar-li la primera petició.

Noemí Trucharte va agrair la visita del president cacereny i el suport mostrat als extremenys desplaçats durant els anys 60. Va destacar els forts vincles entre les dues comunitats, Catalunya i Extremadura, que han promogut un possible agermanament amb Alcàntara, una de les poblacions amb més emigrants extremenys.

Al seu torn, Paco Nevado, president de la UCE Anoia, va celebrar la visita de Morales així com l’anunci de les ajudes a les entitats extremenyes i va posar de manifest la principal dificultat que pateixen, que és la del relleu generacional.

Nevado va aprofitar per reivindicar més ajudes de la Junta de Extremadura similars a les de l’època d’Ibarra, durant la qual es va crear una extensa xarxa d’albergs gratuïts pels extremenys migrats. Nevado creu que seria una bona oportunitat perquè els més joves poguessin conèixer Extremadura.

La visita de Miguel Ángel Morales va continuar amb la signatura al Llibre d’Honor de l’Ajuntament i amb l’intercanvi de regals. L’acte es va cloure amb una fotografia familiar.

Els actes del 30è aniversari van continuar divendres al vespre amb un sopar de germanor i dissabte amb un Festival de Jotes a l’Ateneu Igualadí que va comptar amb la participació de força autoritats locals i comarcals.