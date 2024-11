Vilanova celebra avui el Festival de música dels 60 i 70

Avui divendres 8 de novembre, el municipi de Vilanova del Camí serà l’escenari d’un festival únic i ple de nostàlgia per la generació que va viure i protagonitzar els anys 60 i 70. Josep Maria Costa, conegut com a Xospi, promotor de l’esdeveniment, explica que la idea del festival “va començar a gestar-se el febrer” d’enguany, amb l’objectiu de crear un esdeveniment dedicat a la generació que va viure intensament aquells anys, marcada pels valors d’igualtat i companyonia. L’efemèride, que els ha fet adonar que “fa 60 dels 60”, i destaca les sis dècades d’història d’una època vibrant.

El festival, batejat amb el nom “Ara tots plegats” –en homenatge a la cançó “All Together Now” dels Beatles–, comptarà amb la participació de gairebé 50 músics, dividits en una quinzena de grups, amb prop de 17 actuacions al llarg de la jornada. Costa ha treballat intensament per reunir els noms i contactes d’artistes, com ell mateix destaca: “Hi ha hagut molta feina de recopilar noms, telèfons i contactes per poder fer realitat aquesta trobada”.

L’esdeveniment ha comptat amb la col·laboració directa de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, que va donar suport al projecte des del primer moment. Segons explica Costa, el consistori va facilitar el local i va agilitzar els permisos necessaris en només 48 hores. Costa agraeix la bona predisposició del consistori per acollir aquest homenatge generacional, ja que aquest suport ha estat clau per garantir una logística segura i ben organitzada, permetent als assistents gaudir d’una trobada que s’espera molt emotiva.

Fa 60 dels 60

Un dels elements que fa especial aquest festival és que suposa una oportunitat única per reunir músics de l’Anoia dels anys 60 i 70 que compartiran escenari, primer per interpretar un tema tots plegats i després, en grups.

La festa començarà amb música dels anys 60 i 70 i comptarà amb la participació de Pepe Méndez com a DJ, qui punxarà temes exclusius d’aquella època, de cinc a sis de la tarda. Méndez també s’encarregarà de la producció dels clips musicals que enllaçaran les diferents actuacions.

Així mateix, el festival comptarà amb la projecció d’imatges redimensionades per Roger Velázquez, que homenatjaran els artistes que ja no hi són.

A més, en un gir simbòlic, el festival inclourà les diapositives originals d’en Toni Fàbregas, pioner en l’ús d’efectes visuals a discoteques als anys 60 i ja traspassat.”

Pel que fa a l’aforament i la logística, l’entrada serà lliure, però es farà servir el sistema de “taquilla inversa” per cobrir despeses. En paraules de Costa, l’esdeveniment “s’ha fet sense ànim de lucre, i si hi ha superàvit, aquest es donarà a una entitat de la comarca relacionada amb la gent gran”.

L’organització també ha previst l’enregistrament d’un CD i d’un vídeo amb els moments més destacats del festival, gràcies a la col·laboració de professionals com Balcells, que s’encarregarà de la producció audiovisual. Això permetrà que l’experiència, tot i efímera, pugui quedar per a la posteritat.

Costa conclou que aquest és un esdeveniment únic i especial, una oportunitat per homenatjar tota una generació i reviure l’esperit d’aquella època: “Volem que la gent acabi cantant. Aquest és l’objectiu”. “Repartirem la lletra d’una cançó molt senzilla i esperem que la puguem cantar, tots plegats”.