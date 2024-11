Sant Martí Sesgueioles celebrarà aquest dissabte la Festa Major d’Hivern

El dissabte 9 de novembre, Sant Martí Sesgueioles es prepara per celebrar la seva esperada Festa Major d’Hivern amb un programa ple d’activitats per a tots els públics. La festa és organitzada conjuntament per l’Ajuntament, l’Associació de Joves i l’AFA Font de l’Anoia, que s’encarreguen de diverses activitats durant la jornada.

La festa començarà a les 10 del matí amb l’Spartankids organitzada per l’Associació de Joves. Aquesta cursa d’obstacles, pensada per a nens i famílies, tindrà un estil rural amb proves individuals i en equip, com moure sacs plens d’herbes i palla, estirar la corda o transportar objectes amb llençols. Podeu inscriure-us a la Spartankids a través del següent enllaç: Inscripcions Spartankids.

A les 12 del migdia, al carrer Marinada, l’Ajuntament organitzarà un concurs de paelles. A les 14 h, el jurat valorarà les paelles i es premiarà la més original, la més saborosa i la més tradicional. Les inscripcions estan obertes a través del següent enllaç: Inscripcions concurs de paelles.

Després de dinar, gaudirem d’un bingo musical, a càrrec de l’Associació de Joves, fins les 17 h, quan el grup Mel i Caiena oferirà un concert ple de música variada i animada per tots els assistents.

A les 21 h, l’AFA oferirà un sopar d’entrepans freds i pica-pica per 7€. Hi haurà opcions per a tots els gustos, amb entrepans de pernil salat, llonganissa, pernil dolç, formatge i una opció vegana, d’entrepà d’escalivada, acompanyats de pica-pica variat. Podeu inscriure-us al sopar a través d’aquest enllaç: Inscripcions sopar.

Finalment, la festa culminarà amb música fins a la matinada amb els DJ Ceba, a les 24 h, i acte seguit, a 3 h, DJ Agrostyle, que tancarà la nit.