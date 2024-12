Vilanova del Camí posa en marxa l’aplicació de seguretat DRAGAlert per als comerços

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha posat en marxa un nou sistema d’avís d’emergències per als comerciants del municipi, i també per a aquells treballadors i treballadores municipals que es trobin en alguna de les oficines repartides pel poble. Es tracta de l’aplicació DRAGAlert, que els responsables i treballadors podran tenir als seus mòbils i que els tindrà connectats amb la central de la Policia Local per avisar en cas d’emergències.

L’ús d’aquesta aplicació serà immediat, i des de la regidoria de Comerç s’han preparat unes fitxes per a emplenar amb les dades necessàries i el consentiment per tal que aquestes puguin ser introduïdes al fitxer de la Policia Local. En total, segons ha explicat el regidor Roger Casajuana, uns 210 comerços es podrien beneficiar d’aquesta aplicació.

En el projecte hi han treballat les regidories de Governació i Comerç, liderades per Eva Vadillo i Roger Casajuana respectivament.

Funcionament senzill i específic per a emergències greus

El funcionament del sistema DRAGAlert és senzill. L’aplicació, a la qual s’hi pot accedir de forma ràpida sense haver de desbloquejar els dispositius, és un botó virtual que, quan es toca, llença una senyal que arriba als dispositius de la policia. Aquesta senyal, en primer lloc, mostra tota la pantalla de color vermell, per després enviar una alerta acústica en forma d’alarma.

En l’avís que els agents veuran a la pantalla es pot observar ràpidament l’establiment on s’està produint l’emergència, la localització GPS i el telèfon de contacte. Des del consistori, l’alcaldessa Noemí Trucharte ha remarcat el fet que es tracta d’una aplicació per utilitzar en cas d’emergència greu, com ara situacions delictives que suposin un perill i que no permetin ni tan sols fer una trucada a la policia. “Esperem que mai s’hagi d’utilitzar, però volem donar una eina de seguretat més per als comerciants i treballadors municipals”, explica Trucharte. L’alcaldessa vilanovina confia en què es farà un bon ús de l’aplicació.

L’alcaldessa vilanovina també ha volgut destacar el fet que, “tot i que les dades de la darrera Junta de Seguretat ens indiquen que Vilanova és un municipi segur, volem combatre també la percepció que pugui existir entre la ciutadania”.

Noves càmeres de seguretat a la Plaça del Mercat i més agents per al 2025

L’alcaldessa vilanovina ha explicat que en poques setmanes quedaran instal·lades noves càmeres de seguretat a la Plaça del Mercat, tal com estava previst en el pla pilot engegat fa pocs dies.

Trucharte també explica que, de cara als pressupostos del 2025, una de les propostes és la de crear una nova plaça d’agent a la Policia Local, arribant als 20 agents el 2025.

El projecte de la nova comissaria, en marxa

Noemí Trucharte, acompanyada per la regidora de Governació, Eva Vadillo, ha fet esment a la redacció del projecte per ubicar la nova comissaria de la Policia Local a les antigues oficines de l’INEM, a la Plaça dels Horts.