Ple i cavalls dels equips anoiencs al ral·li la Selva

Amb la base situada a la població de Vidreres es va disputar el ral·li de la Selva de terra puntuable pel campionat català de l’especialitat i diversos trofeus de promoció.

Hi van participar tres equips amb un pilot i tres copilots anoiencs, els formats per Miquel Pons de Santa Maria de Miralles copilotat per l’igualadí Carles Planell amb Ford Focus, l’osonenc Nani

Roma copilotat per l’odenenc Àlex Haro amb Ford Fiesta i el de Joan Lascorz de l’Hospitalet de Llobregat copilotat pel capelladí Dani Vilà amb Can Am X3.

Tres equips de luxe i com no podia ser menys van oferir un autèntic festival al llarg dels tres trams cronometrats als quals feien vàries passades.

Tres equips amb uns resultats immillorables com ho demostra que Nani i Àlex foren els vencedors de la classificació general, Miquel i Carles guanyadors del Challenge Rallycracks, així com Joan i Dani ho foren de la SBS2.

Sens dubte la millor classificació en conjunt assolida fins ara per l’automobilisme de casa nostra dins el marc del campionat de Catalunya de ral·lis, tot un ple i cavalls anoienc esportiu.