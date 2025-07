Cabrera d’Anoia ja té l’anàlisi de mobilitat del municipi, que permetrà millorar les connexions

La Diputació de Barcelona ha entregat a Cabrera d’Anoia l’anàlisi de la mobilitat del municipi, que permet dur a terme accions de millora de la planificació de la mobilitat urbana i el foment de la mobilitat sostenible.

L’estudi té tres objectius principals. El primer és el de la promoció de la mobilitat activa, per tal d’aconseguir un espai públic a l’abast de tothom i que es puguin fer els desplaçaments sense barreres arquitectòniques o urbanístiques; mentre que el segon és treballar en la millora de la connexió entre els diferents àmbits urbans del vessant sud i amb els nuclis urbans del termes municipals propers, per tal de fomentar la mobilitat sostenible i millorar la connectivitat fins a Sant Jaume de Sesoliveres i la futura Via Blava de l’Anoia.

Finalment, el tercer objectiu que es planteja a l’estudi és el de millorar el transport públic existent ja que a l’actualitat el municipi disposa d’un transport públic insuficient per poder cobrir les demandes atès que realitza tres serveis al dia connectant els diferents nuclis urbans amb l’estació i el nucli urbà de Capellades.

És per aquest motiu que entre les accions que es proposen hi ha les de pacificar la Plaça Canaletes i el seu entorn; restricció de la circulació, excepte veïns, al nucli de Canaletes; millorar l’accessibilitat a les urbanitzacions de Can Ros i Cabrera d’Anoia; i treballar en la creació d’un transport a demanda al vessant sud de la comarca.

Així mateix es preveu millorar la connexió entre la urbanització de Can Ros i els nuclis urbans de Sant Pere de Riudebitlles i Canaletes; com també entre els nuclis urbans de Canaletes i de Sant Jaume Sesoliveres.