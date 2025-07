L’Ajuntament d’Igualada impulsa noves inversions de millora als centres educatius municipals aquest estiu

Com és habitual durant els mesos d’estiu, l’Ajuntament d’Igualada està executant un conjunt d’intervencions de manteniment i millora als equipaments educatius municipals.

Aquestes actuacions aprofiten el període no lectiu per poder fer les obres sense alumnes i garantir que les escoles disposin d’instal·lacions en òptimes condicions de cara a l’inici del nou curs escolar. Enguany es farà una inversió total de 120.526€, dividits en 42.205,45€ en llars d’infants i 78.356, 57€ en escoles d’infantil i primària.

El regidor d’Ensenyament, Josep Maria Carpi, ha explicat que “es tracta d’inversions anuals que ens permeten adaptar i modernitzar els centres educatius. En els darrers 13 anys s’han invertit més d’1.700.000 euros per fer possibles actuacions com la renovació de tancaments, la millora de la climatització i la il·luminació o la reforma de serveis bàsics com els lavabos”.

Les obres de millora i modernització de les escoles bressol que es faran durant aquests mesos d’estiu comprenen la reforma de l’espai destinat a reunions de l’Escola Bressol La Lluna, que es convertirà en un despatx de professors amb nou mobiliari, tancament de vidre i enllumenat renovat. També s’adequarà el pati interior amb gespa artificial i elements de protecció per convertir-lo en un espai exterior segur per als infants, i s’hi afegirà un petit espai d’emmagatzematge.

A l’Escola Bressol La Rosella es substituirà el paviment del passadís i de l’aula P0 per un paviment vinílic d’alta resistència, seguint la línia de renovació iniciada en anys anteriors. A l’Escola Bressol L’Espígol s’instal·larà un aparell d’aire condicionat al despatx de direcció i es renovaran els elements de protecció de les portes.

A l’Escola Gabriel Castellà s’adequaran els banys infantils de la planta baixa, substituint els aparells sanitaris i renovant paviment, mobiliari, xarxa de sanejament i lluminàries. També es construirà una rampa exterior que garantirà l’accessibilitat entre el gimnàs i el pati, i s’instal·laran ventiladors de sostre tant al gimnàs com a dues aules per millorar el confort tèrmic que formen part d’una prova pilot per estudiar-ne la refrigeració dels espais.

A l’Escola Ramon Castelltort es repararan diversos desperfectes per corrosió detectats a l’escala exterior d’emergència. A l’Escola Emili Vallès es reformaran íntegrament els lavabos infantils, amb una nova distribució i substitució de paviment, enrajolats, sanejament i instal·lacions, i també s’instal·laran ventiladors de sostre tant al gimnàs com a dues aules d’infantil.

Finalment, a l’Escola Ateneu Igualadí es farà l’arranjament del fals sostre del nucli de l’escala principal, es pintarà tot l’espai vertical que comunica els diferents pisos i es rehabilitarà el badalot exterior d’accés a l’escala.