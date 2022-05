Vergés es presentarà dijous com a candidata amb la presència de tota la plana major d’Esquerra

Esquerra Republicana d’Igualada celebrarà l’acte de presentació de la candidata a l’alcaldia, Alba Vergés, el proper dijous 2 de juny a les 20h a la Plaça de l’Ajuntament. L’acompanyaran el portaveu republicà a l’ajuntament, Enric Conill, i també el President d’ERC, Oriol Junqueras. A més a més, també hi haurà Consellers de la Generalitat de Catalunya, alcaldes de l’Anoia i del país i el candidat a l’alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, així com també diversos diputats d’ERC.

Els republicans donen el tret de sortida de la nova candidata a l’alcaldia, Alba Vergés, amb un acte de presentació on hi intervindrà tant l’exconsellera igualadina com també el portaveu del grup municipal d’Esquerra, Enric Conill, i en el que explicaran els principals eixos de la candidatura republicana per les eleccions municipals de l’any vinent.

Des d’Esquerra expliquen que “arriba el moment del canvi a Igualada per tal d’afrontar els reptes de present i futur que té la ciutat i construir una Igualada molt millor”. Afirmen que “l’Alba Vergés aporta una gran experiència de govern que posa al servei de la ciutat que s’estima i això combinat amb el treball de l’Enric Conill i l’equip d’ERC Igualada vesteix una candidatura guanyadora per assolir l’alcaldia a l’any vinent i transformar la ciutat”.

Després d’unes setmanes d’anunciar-se que Vergés optaria a ser la candidata d’Esquerra, el passat dilluns es va celebrar l’assemblea de militants per escollir-la.