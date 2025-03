L’Igualada Rigat tomba al campió d’Europa i serà a la Final Four de la WSE Cup

L’Igualada Rigat serà a la Final Four de la WSE Cup, després de remuntar l’eliminatòria a l’Sporting CP, el vigent campió de la Champions, amb un 3-2 (5-5) a Les Comes i derrotant a l’equip portuguès als penals (2-1). El conjunt arlequinat va aconseguir empatar l’eliminatòria i portar-la fins els penals, on Jaume-Arnau Marquès, que va entrar a partir del segon llençament, es va erigir en el nom propi aturant 4 penals als portuguesos.

El partit no va començar bé per als arlequinats, que van veure com al minut 10 ja havien encaixat dos gols. Pérez, al minut 9, i Verona, al minut 10, van marcar els dos gols del conjunt portuguès. Els igualadins, però, no va abaixar els braços i va seguir tenint oportunitats.

No va ser fins els 20 minuts de partit quan l’Igualada Rigat va reduir distàncies, amb Rouzé fent l’1-2. Amb aquest resultat es va arribar al descans.

A la segona part, la reacció igualadina es va completar per forçar la pròrroga. Cañadillas, als 12 minuts de la represa, va fer el 2-2, que deixava als de Marc Muntané a només un gol de forçar la pròrroga. Rouzé, al minut 22, va efectuar un xut que, tot i la confusió inicial, l’àrbitre va donar com a gol. Els igualadins empataven l’eliminatòria (5-5) i el partit s’allargava 10 minuts més contra el vigent campió de la Champions.

L’Igualada Rigat va tenir l’oportunitat més clara de la primera part de la pròrroga, però el marcador no es va moure.

A la segona, tot i les oportunitats per a ambdós equips, el marcador es va mantenir igual, i després d’una última oportunitat de l’Sporting CP desbaratada per Torrents, els penals decidirien el destí de l’Igualada Rigat a la WSE Cup.

Joel Roma, primer en enfrontar-se als penals, va marcar el primer dels igualadins. Verona, però, també va marcar el primer per a l’Sporting, després que el llençament s’hagués de repetir.

El segon penal de Bars no va entrar, però Jaume-Arnau Marquès, que va substituir Torrents, va contrarrestar la situació, aturant i mantenint l’1-1.

Ruano tampoc va aconseguir posar per davant als igualadins, però el porter igualadí va aturar el llençament dels portuguesos novament. Les Comes hi creia.

Va ser Cañadillas l’encarregat de marcar el 2-1 en el quart penal, i Jaume-Arnau Marquès, heroi dels penals, va aturar el xut de Pérez.

Rouzé no va poder aprofitar el primer matchball, però Jaume-Arnau Marquès, el nom propi del partit, va aturar el penal de Souto, posant als arlequinats en una de les places de la Final Four de la WSE Cup, remuntant contra tot un campió de la Champions.