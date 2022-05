El Primera Fila es tanca amb dos concerts, dijous i divendres, a l’Aurora

Aquesta setmana el Teatre de l’Aurora posa punt i final al Cicle Música de Primera Fila amb dos concerts. El primer tindrà lloc avui dijous 12 de maig a les 20.30 h, un concert íntim amb Rita Payés (veu i trombó), Juan Pablo Balcazar (contrabaix), Dídac Ruiz Lázaro (percussió) i Alfred Artigas (mandolina i guitarra). Del jazz passarem a la música clàssica amb el segon concert a càrrec de David Riba i Lali Solà, que tindrà lloc demà, divendres 13 de maig, a les 20 h. Un viatge a la música de cambra més pura a través d’obres de Schubert interpretades amb flauta i piano.

Alfred Artigas Quartet

Alfred Artigas Quartet ens proposa un viatge musical pels bars i les fondes de l’Havana dels anys cinquanta a través de la música d’Olga Guillot, Vicentico Valdés, Benny Moré o l’Orquesta Aragón, entre d’altres.

El concert neix amb la voluntat de portar a l’escenari el disc “Esto sí se llama querer”, un àlbum impulsat pel segell discogràfic Underpool per celebrar la seva cinquantena referència. Produït per Alfred Artigas i Sergi Felipe, van reunir més d’una seixantena de músics catalans i cubans, un disc coral i un retrat de família amb una dotzena de boleros que van comptar amb la participació de músics com Rita Payés, Sílvia Pérez Cruz, Lluís Vidal, Nestor Jiménez, David Mengual, Carme Canela o Jordi Matas, entre d’altres.

Ara Alfred Artigas s’acompanya en format reduït de Rita Payés (veu i trombó), Juan Pablo Balcazar (contrabaix) i Dídac Ruiz Lázaro (percussió) per interpretar els boleros i també aixequen el cap per trobar perles entre aquelles cançons que sonaven a les vitroles o victroles de les tavernes i prostíbuls de l’Havana als anys 40 i 50. Boleros, chás, mambos, rumba… arribar al bar amb una cançó al cap, treure una moneda de la butxaca per fer-la sonar i demanar “una línea” de rom.

L’Estival de Jazz i el Teatre de l’Aurora s’uneixen per oferir conjuntament un concert de jazz al mes dins el Cicle Música de primera fila al llarg de la temporada.

David Riba i Lali Solà

Un viatge a través de l’atmosfera íntima que desprenen les obres del magnífic compositor Franz Schubert, que inclourà la Sonata Arpeggione i diversos lieds interpretats pel flautista igualadí David Riba i la pianista Lali Solà. Música de cambra de primera fila en l’estat més pur.

Riba és un músic polifacètic que ha compaginat la seva feina com a intèrpret de flauta amb la direcció d’orquestres. Solà ha actuat en nombrosos cicles de concerts com a solista, amb orquestra i en formacions de cambra, i també forma duo habitual amb diversos cantants amb els quals ha ofert nombrosos recitals de lied. Els dos músics imparteixen classes a l’Escola/Conservatori Municipal de Música d’Igualada.

Horari i venda d’entrades

Les entrades dels concerts tenen un cost de 12 € i 10€ (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció.