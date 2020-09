Jorba comença l’arrenjament del camí del cementiri per fer-lo més segur

El passat dilluns, l’Ajuntament de Jorba va començar les obres de millora del camí del cementiri al nucli urbà, entre el camí del Figuerot i el carrer de les Eres. L’obra consisteix en la pavimentació del seu ferm i la substitució de la il·luminació pública existent per una de millor eficiència energètica. L’objectiu és fer del camí una via més segura i més sostenible mediambientalment.

L’obra ha estat adjudicada per un import de 46.082,58 € i estarà finançada en un 56,65 % pel Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya a través de la línia d’ajuts de Dinamització Territorial. La part restant serà finançada amb recursos municipals.

La pavimentació del camí serà de color i s’ha previst excavar per a col·locar un tub per a recollir i conduir les aigües pluvials. Per al drenatge d’aquestes aigües pluvials es realitzarà l’excavació d’un pou en una zona de marges propera on actualment ja s’hi aboquen les aigües de reg sobrants. Actualment, per aquest vial també hi passa una xarxa de reg que subministra aigua als horts de l’entorn. Es canalitzarà aquesta aigua, a través del rec existent, mitjançant un tub i es mantindran les entrades d’aigua de reg als horts mitjançant la col·locació d’arquetes amb aixetes d’escomesa. Pel que fa a la nova il·luminació, serà amb fanals solars.

L’alcalde del municipi, David Sànchez, explicava que amb aquesta actuació “donem resposta a les demandes de molts veïns i veïnes en quant a la pavimentació d’aquest camí de terra que es troba dins del nucli urbà”.