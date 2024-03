Un vessament d’oli afecta uns 70m² del polígon d’Igualada

La Policia ha iniciat recerca del camió causant, que hauria fugit del lloc dels fets

Actualització | 16:20 h. La Policia Local d’Igualada ha comunicat a través del seu perfil oficial de X que gràcies a la col·laboració ciutadana han localitzat a l’autor del vessament que ha resultat ser de més de mil litres. El conductor del vehicle ha estat denunciat per no dur la càrrega ben subjecta i per marxar sense comunicar-ho, ni prendre cap mesura al respecte.

Aquest matí, un camió que portava mercaderies ha causat el vessament de dos bidons d’oli de 20 L cadascun al polígon d’Igualada, concretament a la zona de la deixalleria. Segons informa la Policia Local d’Igualada, s’ha iniciat recerca del camió causant, que hauria fugit del lloc dels fets.

L’incident, a la cruïlla de c/ França amb el c/ Països Baixos, ha deixat uns 70 m² de zona afectada pel vessament. El líquid és una mena d’oli, però no és cap element corrosiu.

La Policia Local d’Igualada s’ha encarregat de tallar i redirigir el trànsit que ha quedat tallat. Fins al lloc dels fets, també s’han desplaçat dues dotacions de Bombers. Segons ha explicat el servei d’emergències, a La Veu de l’Anoia, l’Ajuntament d’Igualada serà l’encarregada de les tasques de neteja.