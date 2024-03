Igualada acull la primera edició de l’Stem Day

Com a part del projecte Interreg Europe WeSTEMEU, que s'estén del 2023 al 2027, Igualada lidera una col·laboració interregional destinada a conèixer i promoure instruments que facilitin l'accés de les dones al món STEM.

El primer STEM DAY s’ha celebrat a Igualada i ha estat tot un èxit, reunint 400 nens i nenes de 6è de primària i de 1r de l’ESO de diferents escoles i instituts de la localitat. Aquest esdeveniment, organitzat com a extensió del reconegut STEM WOMEN CONGRESS (SWC), ha estat un pas significatiu cap a la promoció de les ciències i la tecnologia entre els joves, fomentant la igualtat de gènere en aquests àmbits.

Aquesta iniciativa, promoguda per l’Ajuntament d’Igualada, coincideix amb el compromís continu de la ciutat amb la innovació i l’equitat. Com a part del projecte Interreg Europe WeSTEMEU, que s’estén del 2023 al 2027, Igualada lidera una col·laboració interregional destinada a conèixer i promoure instruments que facilitin l’accés de les dones al món STEM. A través d’aquest projecte, es busca reduir la bretxa de gènere en àmbits com la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques.

La regidora de formació, Patrícia Illa, va destacar el paper de la ciutat en la promoció de la innovació i el coneixement, recordant el reconeixement d’Igualada com a ciutat SMART des del 2019 i els esforços continuats per establir vincles amb el món universitari i fomentar estudis en àmbits STEM, com ara enginyeries informàtica, química, logística industrial i salut.

L’ STEM DAY va oferir una varietat d’activitats, incloent-hi panels amb experts, tallers pràctics i activitats d’aprenentatge interactives. A més, es va destacar la presència de referents locals, posant en contacte els joves amb models reals de la seva comunitat.

Aquest esdeveniment representa un pas important en la missió del STEM WOMEN CONGRESS de promoure la igualtat de gènere en el camp STEM. Així, després d’èxits rotunds de la versió per a adults a diverses ciutats europees, ara ha estat el torn dels nens i nenes amb l’STEM DAY, una nova versió que ajuda a impactar directament entre aquest públic.

Eva Díaz, cofundadora de STEM Women Congress, ha expressat la seva emoció per aquesta nova etapa en l’evolució del projecte. “És un pas crucial per a nosaltres. Amb la creació del STEM DAY, volem arribar directament a la font de la transformació: els nens i nenes, el futur de la nostra societat. Aquest nou format no només ampliarà el nostre impacte, sinó que esperem que sigui transformador i que la pròxima generació no visqui la discriminació en els àmbits STEM”.