Un projecte de simulació clínica d’infermeria del Campus d’Igualada, premi Jaume Vicens Vives

La setmana passada es van lliurar els premis Jaume Vicens Vives 2022 en el marc de l’acte d’inauguració del curs del sistema universitari català 2022 – 2023, el qual va tenir lloc al Centre de Cultures de Cappont a la UdL.

L’acte va ser presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès i va comptar amb la presència de la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis. L’escriptor i Doctor honoris causa per la Universitat de Lleida, Josep Vallverdú i Aixalà, va ser l’encarregat de pronunciar la lliçó inaugural, “Gaudeamus”.

Els premis Jaume Vicens Vives són distincions que atorga anualment el Govern de Catalunya en reconeixement a la qualitat docent universitària. Un dels sis guardonats d’enguany ha estat el projecte SAVI (Simulació Audiovisual Interactiva), el qual se l’ha reconegut en la categoria col·lectiva “pel seu paper d’agent de transformació en l’ensenyament i l’aplicació pràctica dels estudis universitaris d’infermeria, la seva tasca per millorar les habilitats i competències dels estudiants d’aquest grau, tot facilitant la transferència dels coneixements adquirits a la pràctica clínica, amb l’impacte consegüent sobre la salut dels futurs pacients”.

El projecte, que ha estat creat per professorat de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF) i de l’Escola Politècnica Superior (EPS) del Campus Universitari d’Igualada-UdL, es tracta d’una eina d’aprenentatge en simulació clínica virtual per a l’estudiantat del Grau en Infermeria de la UdL i s’ha implantat tant a la capital de l’Anoia com a Lleida.

La simulació virtual s’ha realitzat utilitzant pacients estandarditzats en escenaris clínics (unitat d’hospitalització) gravats al centre de simulació 4DHealth d’Igualada.

L’experiència ofereix la possibilitat a l’alumnat d’encarar un cas clínic que va evolucionant segons les decisions que es vagin prenent. Per tant, hi ha diferents possibilitats de resolució, igual que passaria en una situació assistencial real. El contingut audiovisual s’ha introduït en una aplicació en línia mitjançant una pàgina web, creada específicament per aquest projecte, on l’estudiant és capaç d’explorar, manipular o interactuar amb elements de la realitat clínica com si fos un professional de la salut. Inclou qüestionaris i píndoles formatives sobre els casos, per reforçar l’aprenentatge.

Els guardonats, que han estat seleccionats a partir de les propostes fetes pels consells socials de les universitats públiques o pels òrgans anàlegs de les universitats privades de Catalunya, reben un premi dotat amb 20.000 euros cadascun. Aquest import s’ha de destinar a projectes d’innovació o de millora docent.