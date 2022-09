La fira multisectorial FirAnoia se des d’avui divendres i fins diumenge en un format més dinàmic que mai; sota el títol “Movem l’Anoia” el certamen presenta un complet programa d’activitats perquè la visita a la fira esdevingui una experiència activa.

Així doncs, el Passeig Verdaguer i la plaça de Cal Font d’Igualada s’ompliran durant tres dies amb més de 260 expositors sumant empreses i serveis de l’Anoia, concessionaris, artesans, antiquaris i entitats de la ciutat. FirAnoia és un gran aparador de les iniciatives i serveis del territori que, des de fa 69 anys, aplega a Igualada nombrosos visitants de la comarca i d’arreu del país.

El mateix cap de setmana, Fira Igualada ha organitzat tres certàmens més: “Tasta’m. Nits a l’Escorxador” que suma maridatge de vins i música, el Mercat d’Artesania que ocuparà l’espai final del Passeig i el Mercat d’Antiguitats, coincidint amb l’últim diumenge de mes, que omplirà diumenge al matí el parc de l’Estació Vella. En total seran més de 16.000 metres quadrats d’exposició a l’aire lliure.

Una de les novetats més destacades de l’edició d’enguany és la creació de tres zones “Chillout” al llarg del recorregut: espais de trobada i de descans per a expositors i visitants amb food trucks i servei de begudes amb productes de proximitat per relaxar-se una estona o fer networking abans de seguir recorrent la fira.

Finalment, a la Plaça de Cal Font es reeditarà l’Espai Automoció, amb exposició i venda de cotxes a càrrec de diferents marques i concessionaris.

La 69ena edició de FirAnoia l’inauguraran oficialment divendres 23 de setembre a les 18h de la tarda el president de Fira d’Igualada, Magí Senserrich, i l’alcalde d’Igualada, Marc Castells. L’endemà dissabte a les 11h del matí les autoritats locals visitaran la Fira d’Artesania i la Mostra d’Entitats.

Una fira per a moure’s

Amb l’eslògan “Movem l’Anoia”, Fira d’Igualada posa enguany l’èmfasi en les activitats esportives com el crossfit i la gimnàstica, però també en la dansa, la zumba, el hip hop i els ritmes llatins, entre d’altres activitats. L’eslògan, però, té un doble sentit, ja que no només convida a “moure’s” als participants sinó que també vol posar en valor totes aquelles empreses i serveis que estan llançant iniciatives per tirar endavant en un context econòmic complicat.

Enguany es crea l’Espai d’Activitats Iguana que, juntament amb l’Espai d’Activitats Servisimó, acolliran moltes de les activitats gratuïtes que ofereix el certamen, sempre amb la voluntat que la fira evolucioni cap a una experiència més dinàmica on els visitants siguin els protagonistes. Algunes de les activitats també tenen lloc dins els propis estands o bé dins els Espais d’Esbarjo familiar, que acolliran activitats organitzades per expositors com Abacus, Codelearn, New York Institute, Anima’ns, la Creu Roja o The Arbre Team, que farà tallers de plantació i germinació d’arbres.

D’entre la vintena d’activitats que se celebraran durant tot el cap de setmana també destaquen les partides ràpides d’escacs, un taller de cuina, un concert de l’Igualada Gospel Choir, una exhibició d’arts Marcials, una xerrada sobre consum responsable, una demostració de grafits o el Festival Electra d’art urbà. També es reedita la recepció dels Hereus i les Pubilles de la comarca el diumenge a la Plaça de l’Ajuntament.

Les activitats són gratuïtes però algunes requereixen inscripció prèvia. Tota la informació és a la web www.firanoia.cat.