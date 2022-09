Tasta’m, una de les grans novetats d’aquest any a FirAnoia

Aquests dies se celebrarà una nova experiència de degustació, patrimoni i música organitzada per Fira Igualada: “Tasta’m, nits a l’Escorxador”, un format totalment innovador per a presentar els vins del territori coincidint amb FirAnoia.

Es tracta d’un nou esdeveniment que, en el marc dels actes de la capitalitat cultural d’Igualada, suma maridatge de vins, música en directe i visita guiada al recinte modernista l’Escorxador d’Igualada. Se celebrarà les nits del divendres 23 i dissabte 24 de setembre en un format reduït.

La vetllada s’iniciarà a dos quarts de vuit del vespre amb una breu visita guiada a l’Escorxador a càrrec d’Anoia Patrimoni, i tot seguit començarà el maridatge de vins de la D.O Catalunya, on es podran degustar vins blancs i negres dels cellers anoiencs Pla de Morei i Caves Bohigas acompanyats de la música en directe del duet acústic format per Elisa Mas i Marc Badia. L’acte se celebrarà al pati interior del recinte de l’Escorxador i en cas de pluja es traslladaria a l’interior de l’edifici.

Les inscripcions per a participar-hi es fan a través del web firanoia.cat, amb un cost de 20€ per persona. Les places són limitades.

Aprofitant el Tasta’m, parlem amb el president de DO Catalunya, Xavier Pié.

Què representen fires com el Tasta’m per al sector del vi i el cava?

Una oportunitat per donar a conèixer Catalunya com el territori vitivinícola que és i que ha estat històricament. La qualitat dels vins catalans és cada dia més valorada dins i fora del país i poder-ho divulgar és imprescindible.

Fires com aquesta ajuden a donar visibilitat? En teniu altres properament pel territori? Alguna a l’Anoia?

Des de la DO Catalunya l’activitat divulgativa i els tastos són constants a les quatre demarcacions. Sense anar més lluny, la setmana passada vam realitzar tastos a un espai comercial de la ciutat de Lleida i la propera setmana serem a una nova fira de vins que es fa a Castelldefels. Volem ser on són els nostres consumidors i consumidores.

Què és la DO Catalunya?

La Denominació d’Origen Catalunya és una garantia de qualitat i origen per als consumidors i consumidores, que saben que quan compren un vi amb el nostre distintiu tenen la procedència i qualitat assegurades. El segell de la DO Catalunya és garantia, en altres paraules, d’apostar per un producte de proximitat que els farà gaudir.

Quants cellers agrupeu al conjunt de Catalunya? De quina part del territori?

Actualment hi ha més de 200 cellers adscrits arreu de Catalunya. La zona de producció de la DO Cat cobreix la Catalunya vitivinícola, és a dir, els territoris i regions on històricament s’ha cultivat la vinya. La nostra DO representa més del 50% del vi català amb DO.

Quina és la característica principal dels vins anoiencs?

Els cellers de la zona, i crec que ho podem estendre a tot el país, estan fent una aposta decidida per la qualitat i per vins molt interessants. Tot i ser un país petit la diversitat de sòls i de varietats autòctones i internacionals és gran, de manera que el ventall de producte és divers, capaç d’adaptar-se als gustos de cada consumidor, de cada moment. Però els cellers també estan fent una aposta per oferir una proposta enoturística que enriqueix l’atractiu de la comarca.

Quina és la col·laboració amb altres DO més conegudes, com per exemple Priorat?

La col·laboració entre DO és habitual, perquè totes treballem a favor del vi català amb DO, és per això que destacaria com acció conjunta precisament la primera campanya conjunta llançada des de totes les DO, que va ser llançada després del primer confinament estricte durant la pandèmia. En un moment molt complex pel sector, vam ser capaços d’unir-nos encara més i de trobar un espai i un missatge comú.

Què es fa per donar a conèixer la DO fora de Catalunya?

Les accions divulgatives i promocionals són dins i fora de Catalunya. De fet, les missions, presentacions i tastos són accions habituals en el sector per continuar obrint mercats o consolidar-los.

Són reconeguts els nostres vins fora?

Sí, indiscutiblement. Cada cop apareixen més cellers catalans molt ben valorats en guies i concursos internacionals, però la principal prova del reconeixement més enllà de les nostres fronteres són les dades d’exportació. En el cas de la DO Catalunya, més de la meitat dels nostres vins s’exporten.

Quin és el mercat principal dels vins catalans?

En el cas de la DO Catalunya, a Europa destaquen Països Baixos, Gran Bretanya, Alemanya. Canviant de continent, Estats Units i Mèxic són dos mercats molt rellevants pels nostres vins, per exemple.

Com està anant la verema aquest any?

Està essent una verema més curta que altres anys però preveiem que la qualitat serà molt bona. Ara, els pagesos, no deixem de creuar els dits fins que acabi la verema per assegurar que el mal temps no ens doni un disgust a les vinyes.