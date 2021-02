Un partit amb dues cares acaba amb empat a Les Comes

CF IGUALADA 1

CF PALLEJÀ 1

Les igualadines rebien al penúltim classificat de la lliga amb la intenció de tornar al camí de la victòria. Les jugadores de Cubí es volien fer fortes a Les Comes.

El començament del duel va ser molt trepidant, amb una ocasió clara per cada equip, que les porteres van malbaratar. Des d’aquell moment, l’enfrontament va agafar un altre caire.

Moltes interrupcions que provocaven que el conjunt blau no es trobés còmode sobre el terreny de joc. Anaven passant els minuts i l’equip no era capaç de generar perill.

No va ser fins al minut 38, quan després d’una bona jugada blava, Marina va definir a la perfecció per obrir la llauna. Va ser el punt d’inflexió perquè arribessin oportunitats claríssimes de l’Igualada, que Pauli i Bernadí, no van saber aprofitar. S’arribava al descans amb la sensació, que el partit havia quedat sentenciat. Calia rematar-ho a la segona part.

A la represa, el panorama va canviar dràsticament. Les visitants van ser més intenses i van dominar el joc, disposant d’arribades molt clares per poder empatar, però la defensa blava resistia.

Amb el pas dels minuts, les visitants anaven guanyant encara més terreny i, finalment, al minut 74, les del Baix Llobregat van acabar fent l’empat. En els darrers instants de l’enfrontament, les igualadines van tenir tímides ocasions, que no van acabar concretant-se.

La setmana vinent, les blaves viatjaran fins a Saragossa, per veure’s les cares davant un equip de la zona mitja de la classificació.