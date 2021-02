Les carpes d’Òdena perden el local després d’un any “d’ingressos zero”

El jutge ha fixat data pel desnonament de la discoteca Carpes Face to Face -antigament Sunset- d’Òdena. Serà el proper 4 de març després de més de deu anys d’activitat. “Com és possible que puguin desnonar una activitat que fa un any que no ingressa res? Zero?”, es pregunta el propietari del negoci, Pere Artigas. La patronal del sector de l’oci nocturn, la FECASARM, calcula que més del 70% dels locals estan en risc de tancar portes definitivament després d’un any de pandèmia, amb unes pèrdues que superen els 4.000 MEUR. “I si et quedes sense el local, segur que no podràs tornar a obrir portes”, recalca el secretari general de la FECASARM, Joaquim Boadas.

Segons Boadas, el cas de les Carpes Face to Face d’Òdena no és ni molt menys un cas aïllat. “Amb ingressos zero no pots pagar les despeses i, fins i tot n’hi ha que, com que han avalat el seu negoci amb el patrimoni personal, s’estan quedant sense casa”, explica, tot qualificant la situació “de molt greu”. Segons dades de la patronal, entre el 70% i el 80% dels locals d’oci nocturn català, que sumen més de 3.000, es troben en risc de desaparèixer definitivament. Això es traduiria, a més, en la pèrdua de 25.000 llocs de feina.

El secretari general de la FECASARM preveu que, si no hi ha una pròrroga de la moratòria concursal –que acaba el 14 de març-, bona part d’aquestes empreses aniran directament a la liquidació. Recorda que en cas de sol·licitar la declaració de concurs de creditors, han de presentar un pla de viabilitat i “és difícil fer-ho amb tanta incertesa”, afirma Boadas, que qualifica la situació que viuen els empresaris del sector “d’ofegament financer”. Tancaments que quasi arriben a l’any

A Catalunya hi ha prop de 4.000 negocis d’oci nocturn, molts dels quals estan tancats des del 14 de març del 2020. “Amb les ajudes de la Generalitat no cobrim ni l’1% de les pèrdues”, afirma, tot assegurant que es tracta d’un dels sectors “que més s’ha discriminat” amb la gestió de l’executiu de la pandèmia i amb unes “decisions contraproduents”. “Nosaltres sempre hem estat partidaris d’unes mesures menys restrictives i més eficaces que no suposessin sacrificar tantes empreses”, recalca, tot recordant que han impugnat les restriccions davant dels tribunals fins a 11 vegades. “Totalment abandonats”

“Des del març que no podem pagar el lloguer dels terrenys on estem i tampoc podem atendre cap altre compromís i això ha provocat que la propietat ens hagi demandat”, explica Pere Artigas. Segons ell, els propietaris són dos socis, que no s’han avingut a negociar: “Hem intentat fins a l’últim minut arribar a un acord amb la propietat, però el que ens demanen és impossible de complir”. Artigas lamenta que, amb el tancament, es perdran entre 50 i 60 llocs de treball que cada any es creaven durant la temporada d’obertura de les carpes. A més, diu, la comarca quedarà “orfe” d’un espai d’oci, el qual rebia “milers de persones” cada estiu.