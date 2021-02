Mala jornada per a l’Igualada Rigat

CP CALAFELL 6

IGUALADA RIGAT 1

No va tenir gens de sort l’Igualada en aquesta 20a jornada de l’OK Lliga. A la derrota, excessivament àmplia, s’hi van afegir els resultats de la resta de rivals de la part baixa de la classificació que han tornat a col·locar als arlequinats en posicions de descens.

És ben cert que als de Francesc Linares no els va acompanyar la fortuna perquè, encara que pel resultat no ho pugui semblar, l’equip va competir molt bé durant 45 minuts. Va ser només en els últims 5, amb l’equip abocat a intentar reduir el 3 a 1 en contra, quan van arribar els altres 3 gol locals que van acabar d’arrodonir una golejada excessiva. De fet, els “rigats” van tenir millors oportunitats que els locals durant tota la primera meitat. A la segona no van aprofitar dues accions a pilota aturada (dos penals) i en canvi el Calafell va fotocopiar tres contres amb passi al segon pal per sentenciar el partit. I el que és pitjor, també el gol average.

Mala fortuna a doll

La primera part es va interrompre per una greu lesió d’Oriol Palau que va rebre un cop de bola a la cara i va haver de ser traslladat a l’hospital. L’IHC va jugar millor però els que van marcar van ser els locals que van aconseguir avançar-se amb un tir de llarga distància de Pelizari que el va desviar el patí de Bernat Yeste. Un element més per afegir a les desventures de la tarda.

Només començar la segona meitat, el Calafell va augmentar la diferència amb una jugada individual de Mitjans. 3 minuts més tard, Palau es va inventar un cacau des de la rodona central que va sorprendre Xano (tant ell com l’Elagi van ser dos dels protagonistes del partit).

Amb el 2 a 1 semblava que arribava el moment de l’Igualada però una targeta blava molt rigorosa a Tety Vives ho va trastocar tot. No de manera immediata perquè l’Elagi va aturar la FD. Ni tampoc en la inferioritat perquè l’equip va defensar el 3 contra 4 de manera magnífica. Altre cop va aparèixer l’infortuni. Perquè just quan l’Igualada va recuperar el quart jugador de pista el Calafell va fer el tercer amb un remat exterior de Mitjans.

El partit va arribar als últims 6 minuts amb un IHC abocat a l’atac i un Calafell allargant les possessions i buscant només porteria amb contres. I així es va resoldre el partit. Baliu va disposar d’un penal per fer el 3 a 2. No ho va aconseguir. I el Calafell va calcar 3 contres en 2 minuts i se’n va anar del marcador amb un excessiu 6 a 1. Tety Vives amb un altre penal no va poder maquillar el marcador.

Ara als igualadins els queden 10 jornades per seguir lluitant per l’objectiu de la permanència. La primera oportunitat serà dissabte a Les Comes contra el potentíssim Caldes.