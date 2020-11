Un detingut a Igualada per encarar-se a agents de la Policia Local

La Policia Local d’Igualada ha detingut un veí d’Igualada aquesta passada nit de diumenge a dilluns. Segons expliquen des del cos policial, una patrulla ha anat fins al barri de Les Comes quan ha comprovat que havia saltat una alarma en una de les cases del barri. Després d’haver revisat que no hi hagués cap problema a la casa, expliquen que han observat un gos de grans dimensions passejant sense anar lligat a la corretja. Segons la policia igualadina, quan han demanat a la propietària del gos que el lligués, se’ls ha acostat la parella de la dona i els ha començat a gravar amb el mòbil sense respectar la distància personal, a més d’increpar als agents. Segons la versió de la policia igualadina, després de demanar-li que respectés la distància i no ho fes, l’home a mostrat una actitud més agressiva i els agents l’han reduït i l’han portat detingut a la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Igualada, on ha passat la nit. Ara és la policia catalana qui decidirà si l’home ha de passar a disposició judicial o queda en llibertat.

