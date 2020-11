Segona carta oberta al Ministre de Justícia

Primera carta oberta al Ministro de Justicia

Senyor Campo, ministro de Justícia de España (no és un acudit) m’ha indignat profundament veure’l en un sopar amb unes 150 persones en un luxós hotel de Madrid, violant totes les mesures sanitàries vigents actualment a Espanya. I mentre vostès sopen, els honrats hostalers han de tancar.

Tot i que això sol ja és motiu de dimissió –o de cessament- no és pas per això que li dirigeixo aquesta segona carta oberta. Li escric per reclamar-li, per exigir-li, la immediata posada en llibertat dels presos polítics catalans. Immediatament.

Des del moment en què la sentència d’absolució del Major Josep Lluís Trapero és ferma, ha de deixar el llibertat al que va ser el seu conseller, Joaquim Forn, car si no hi ha delicte –ans al contrari segons la sentència- en la actuació del Mossos d’Esquadra els dies 20 de setembre i 1 d’octubre, em pot dir que hi fa a la presó l’exconseller d’Interior? Dilluns vinent, 2 de novembre tant Forn com Oriol Junqueras compliran TRES anys d’injusta presó. Els Jordis encara en porten més.

Com em pot justificar, que mentre la Mesa del Parlament ha estat condemnada a 20 mesos d’inhabilitació, la seva Presidenta ho hagi estat a dotze anys i mig de presó? Que no és el mateix delicte?

Com és que el ministeri de Justícia (?) manté unes ordres de detenció internacional contra els exiliats, quan es poden moure per tot Europa? Espanya ha sortit d’Europa o només hi volen estar per a obtenir fons estructurals per a corrupteles i prebendes? Com pot mantenir a la presó a dos activistes que sense ser càrrecs polítics varen ser jutjats pel Tribunal Supremo privant-los del seu dret al tribunal natural? Què els pensa dir als organismes de les Nacions Unides que han reclamat la seva llibertat?

Però per si totes aquestes coses no fossin prou greus, aquesta setmana el seu ministeri s’ha despenjat amb una trentena de detencions a partir d’un delirant “informe” de la Guardia Civil on es parla d’un operació d’ajut militar de 10.000 soldats russos, oferts a Carles Puigdemont. S’adona senyor ministre que si no cessa immediatament al Daniel Baena un dia ficarà a la seva “querida España” en un conflicte internacional de conseqüències incalculables? I ja la darrera perla de la seva gestió ministerial: ha deixat el tema en mans d’un jutge que manté oberts alguns processos des de fa 14 anys!

Senyor ministre de Justícia, deixi lliures als presos polítics catalans, destitueixi al Baena i, per dignitat dimiteixi d’una vegada perquè quan en un país falla la Justícia, és impossible la convivència en pau. Plegui, home, plegui, no segueixi fent el ridícul.