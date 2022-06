Un biollac! Li falta un biollac!

El govern Castells ha presentat el projecte d’ampliació del Parc Central amb la construcció d’un Skate Park, una esplanada arbrada, un biollac i multitud de jocs infantils que tindrà un cost econòmic de 900.000€. La proposta crec que té aspectes positius, com la instal·lació del Skate Park i de jocs infantils, que responen a les demandes d’equipaments dels esportistes i a la necessitat de crear parcs infantils a tots els barris de la ciutat. Tot i això, la proposta ha aixecat polseguera perquè el projecte té un cost econòmic molt elevat i es preveu la construcció d’un llac artificial. Destinar pràcticament un milió d’euros per acabar el Parc Central és un cost enorme i més tenint en compte que durant onze anys el govern Castells ha fet una inversió molt baixa en temes molt més prioritaris com garantir l’accés a l’habitatge, ampliar l’oferta d’educació pública, augmentar les places de residència o millorar el transport públic.

Però el que ha destapat la caixa dels trons és el llac artificial. Vivim en un context d’emergència climàtica que tothom, però especialment la gent gran, percep. La primavera i la tardor ja no existeixen. Els hiverns són més suaus i els estius comencen al maig, amb calors que pràcticament arriben als 40º de temperatura. I la pluja, ai las, al meu país no sap ploure que cantava Raimon. Qui més ha notat la diferència són la gent més gran, que acumula diverses joventuts, i que veu i viu que el clima d’ara no és el mateix que abans. I no només vivim en un context d’emergència. La sequera, aquest estiu, serà severa.

L’Ajuntament d’Igualada ha limitat el consum d’aigua dels habitatges i ha restringit l’aigua de les fonts i la neteja dels carrers. Els embassaments estan al 57% de la capacitat, quan fa un any estaven al 90%. I no, no cal ser un expert per veure que aquest estiu patirem. I molt.

Ara mateix, els municipis que consumim parcialment aigua de l’aqüífer Carme-Capellades, que és bona part de la població de l’Anoia, ens trobem en alerta per sequera. I el principal indicador de l’estat quantitatiu de l’aqüífer Carme-Capellades, la bassa de Capellades, està completament buida.

Crec que enlloc de construir nous ecosistemes, el govern Castells hauria de preocupar-se de mantenir en bon estat els ecosistemes existents com el riu Anoia. Tenim un riu ple de deixalles, on és més fàcil trobar tovalloletes que no pas peixos, perquè no han fet cas de les demandes de les entitats ecologistes. Igualada pel Clima fa anys que reclama instal·lar reixes a les sortides dels col·lectors de la xarxa de clavegueram per evitar que acabin al riu i garantir un bon medi perquè la flora i la fauna de ribera hi puguin arrelar. Les reixes per evitar que el riu sigui una claveguera no es poden inaugurar i, per això, no n’instal·len. En moltes ciutats de Catalunya, els ajuntaments han impulsat actuacions per tenir els rius plens de vida. Els projectes de renaturalització del parc fluvial del Besòs o del Llobregat han convertit rius molt maltractats pels vessaments industrials en espais on conviuen la flora i la fauna autòctona amb gent practicant esport, passejant o fent un picnic.

Construir un llac artificial és un invent que no té en compte el context d’emergència climàtica, de severa sequera i de necessitat de cuidar l’aqüífer que tenim. Penso que seria molt més convenient cuidar els ecosistemes naturals que tenim, com el riu Anoia, enlloc d’inventar-ne de nous.

No creieu?