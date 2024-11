Trànsit posa en funcionament quatre nous radars mòbils que poden arribar a qualsevol carretera

El Servei Català de Trànsit (SCT) posa en funcionament quatre nous radars mòbils per combatre la dispersió en la sinistralitat a la xarxa viària catalana, que es podran desplaçar a qualsevol punt de la xarxa viària catalana. Es tracta de radars de remolc, una nova generació de radars que compta amb diversos avantatges, especialment pel que fa a la seva autonomia i mobilitat, així com també respecte a la detecció dels vehicles i posterior gestió de la infracció.

Estudi per ubicar els radars en els punts amb més sinistralitat

Per determinar en quins punts se situaran els carros radar, Trànsit ha elaborat un estudi en què s’ha analitzat els punts on es concentra més sinistralitat i que servirà per triar les ubicacions. La carretera C-37, que entre altres ciutats uneix Igualada i Manresa, és una de les vies que aquest 2024 ha concentrat més sinistralitat, i per tant, una via amb opcions per comptar amb la presència d’aquests nous radars. Per a molts conductors anoiencs que es dirigeixen a Manresa és habitual veure controls de velocitat en aquesta via.

Els radars en remolc són radars fixos que es poden desplaçar a voluntat a qualsevol punt de la xarxa viària; no requereixen connexió elèctrica i es poden deixar instal·lats diversos dies. Aquests cinemòmetres utilitzen tecnologia làser, per la qual cosa poden fer un seguiment dinàmic del vehicle durant uns metres i determinar-ne la velocitat. A més, poden detectar l’excés de velocitat en diversos carrils.

Els dos primers, però, es col·locaran lluny de l’Anoia, concretament a la C-31, a l’entrada de Barcelona, i a l’AP-7, a Santa Perpètua de Mogoda.