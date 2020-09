Totes les fires que se celebren a Igualada

Fira d’Igualada és una entitat sense afany de lucre. Neix l’any 1951 amb la finalitat de fomentar fires, mercats, festes i potenciar el comerç i la indústria d’Igualada i la seva comarca. Actualment, s’organitzen 10 fires diferents. Algunes d’elles se celebren en més d’una ocasió al cap de l’any i fan un total de 19 esdeveniments anuals. Aquest any 2020, degut a la pandèmia de la Covid-19 la gran majoria d’aquestes fires s’han anul·lat o han anat quedant posposades, com és el cas de FiraAnoia, que habitualment se celebra a finals de primavera i que enguany la tindrem, amb un format molt reduït, aquest cap de setmana, juntament amb el Mercat d’Antiguitat i Artesania i l’Automercat. Les altres fires que organitza són:

AEROSPORT

Aerosport neix l’any 1993 de la mà de Fira d’Igualada i de l’Aeroclub Igualada-Òdena, entitat amb una llarga experiència aeronàutica i amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada i de l’Ajuntament d’Òdena. Des de l’any 1999, aerosport compta també, amb el suport organitzatiu i la col·laboració de la Federació Aèria Catalana.

Aerosport és un certamen obert al públic, que fomenta els contactes entre professionals i aficionats de l’aeronàutica i dóna a conèixer, als no iniciats, un món de nous esports d’aventura. Està, doncs, dirigit a totes aquelles persones i entitats, vinculades o no al món de l’aeronàutica i, també, als serveis auxiliars que aquesta genera: clubs, empreses de material especialitzat, agències de vols turístics, publicacions, etc.

Fira d’Igualada va decidir suspendre fins a nova data el certamen d’aeronàutica general i esportiva Aerosport que s’havia de celebrar els dies 9 i 10 de maig a l’aeròdrom Igualada- Òdena, i que enguany tenia com a temàtica central les dones a l’aviació.

BSTIM

BSTIM és una fira biennal. Es tracta d’un saló professional que pretén donar resposta a les necessitats d’aprovisionament en proximitat de peça acabada de punt de marques i distribuïdors del sector de la moda.

La seva missió és facilitar l’establiment de relacions comercials entre empreses industrials tèxtils, principalment del punt però també d’altres serveis agregats, i gestors de produccions de productes de moda amb marques i distribuïdors europeus.

ENERGÈTICA

Energètica, la fira-congrés de l’estalvi i l’eficiència energètica, presenta conferències i taules de debat per tal de poder resoldre aquells dubtes que tenen els industrials del nostre país. Paral·lelament a les conferències, hi ha un espai destinat a l’exposició i presentació de les darreres novetats del sector, on les empreses interessades podran disposar d’un estand per oferir els seus serveis als visitants de la fira.

Energètica es realitza compartint recinte i dates amb Maqpaper.

FIRA DE REIS

La Fira de Reis és una de les fires més antigues de les que es celebren a casa nostra. La concessió del privilegi de celebració de fires i mercats era una prerrogativa reial, el 1373 Pere III el Cerimoniós concedí a Igualada el privilegi de celebrar una Fira, que començà en la festa de l’Epifania del Senyor i de durada els quinze dies següents, origen de la tradicional Fira de Reis.

Avui en dia la Fira de Reis és un autèntic esdeveniment comercial i social. En aquesta Fira especialitzada en planters, és tradicional que els pagesos de la comarca s’abasteixin dels planters d’arbres que necessiten per l’any. Darrerament s’ha complementat amb productes d’artesania d’aquí i de fora i amb parades que ofereixen alimentació i productes artesanals.

MAQPAPER

MaqPaper és una fira biennal que enguany s’havia de celebrar el 17 i 18 de juny però que s’ha posposat degut a la crisi sanitària.

MaqPaper és la fira pionera i més antiga de l’Estat Espanyol dedicada a el sector paperer.

En l’esmentada fira es reuneixen durant els dos dies, els proveïdors de la indústria de la cel·lulosa, el paper i el cartró ondulat de tot l’Estat. Amb una mitjana de més de 50 expositors, que representen més de 120 marques, podem trobar-hi empreses de maquinària, accessoris, productes químics, tints, tallers, enginyeries, etc.

TASTANOIA

Aquesta és una de les altres fires afectada per les condicions de la pandèmia. S’havia de celebrar aquest cap de setmana juntament amb FirAnoia, però finalment s’ha decidit no dur-la a terme.

Es tracta de la mostra de la millor gastronomia de la comarca: cellers i restaurants ofereixen els seues millors productes en format tast tot passejant pel centre de al ciutat.

AUTOMERCAT

L’any 1997 es va iniciar l’Automercat, la Fira-mercat de l’automòbil d’ocasió, des d’aleshores s’ha celebrat cada any. Automercat és la fira del vehicle de segona mà, els concessionaris de la ciutat i empreses del sector exposen durant un cap de setmana els seus vehicles. Aquest any se celebra aquest cap de setmana juntament amb FirAnoia.