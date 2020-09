La nova plaça del Pi de Santa Margarida de Montbui ja està a punt

Quan només falta la plantada de tres aurons blancs que presidiran el renovat espai de la Plaça del Pi, les obres de remodelació i millora d’aquest espai en un dels barris més emblemàtics del Nucli Urbà, estan a punt de concloure.

La remodelació ara ja és una realitat ben evident, malgrat que els treballs van estar condicionats durant els darrers mesos per diferents factors imputables a l’empresa constructora. Després de la licitació inicial, guanyadora per l’empresa Moix, aquesta va cedir l’obra a la firma Conspai, que ha executat les obres per valor de 96.000 euros.

El projecte de remodelació i millora de la Plaça del Pi va incloure d’entrada la tala dels vuit pins que presidien aquest espai, el creixement de les arrels dels quals havia fet malbé el carrer i suposava un risc inclús per a alguns domicilis propers i pel clavegueram del barri. A partir d’aquí, des de l’Ajuntament de Montbui es va voler prioritzar aquesta actuació, per poder evitar les molèsties i possibles inconvenients produïts pel desenvolupament desorbitat de les arrels dels arbres per sota terra.

Amb la plantada dels tres aurons blancs (“acer campestre”) es garantirà que hi hagi ombra a l’estiu i el pas de la llum del sol a l’hivern (són arbres de fulla caduca). El creixement de les arrels d’aquests arbres estarà limitat i no generarà els problemes actuals. El projecte també ha inclòs que la il·luminació de la plaça es realitzi amb LEDS ajustables d’intensitat (més o menys llum segons l’estació de l’any).

