Tot a punt per la tercera edició de la Transconca 2024

S’acosta la celebració de la tercera edició de la Transconca, la marxa i pedalada solidària que promouen de l’Associació de les Mucopolisacaridosis i Síndromes Relacionades i l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt amb la col·laboració de tots els ajuntaments de la Conca d’Òdena. Des de l’organització s’espera que la proposta aconsegueixi, repetir l’èxit de participació de les anteriors edicions i si pot ser millorar-la.

La Transconca obté reunir gent vinguda de diferents punts de Catalunya que responen a la crida i que ajuden al fet que sigui una gran festa solidària.

La marxa surt de tots els municipis de la Conca d’Òdena (Igualada, Òdena, Jorba, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí) i acaba a la Pobla de Claramunt. Es pot fer a peu, corrent o amb bicicleta. També hi ha un recorregut adaptat per donar la possibilitat a tothom per participar-hi. Es vol que sigui una festa participativa per això a l’arribada hi ha una botifarrada i aquest any música en directa, gràcies a la col·laboració del grup Disco 54 que amenitzarà l’arribada.

Aquest any també com a gran novetat hi haurà el lliurament dels primers Reconeixements Transconca amb els que vol reconèixer i agrair públicament persones, professionals, entitats i empreses que treballen o dediquem el seu temps per les malalties minoritàries.

Afortunadament, cada vegada hi ha més iniciatives, projectes, i recerques, que contribueixen a donar visibilitat i suport a les persones afectades per malalties minoritàries. També a les seves famílies que són una peça clau pel dia a dia. És per això que la Transconca, seguint els seus objectius i finalitat, vol aprofitar l’esdeveniment del dia 25 de febrer per lliurar els Reconeixements Transconca És una molt bona oportunitat per transmetre l’escalf i la gratitud pública a qui d’una manera altruista, desinteressada i en algunes ocasions única, treballen per les malalties minoritàries.

Les categories són: un centre de recerca, un metge, una entitat, una empresa, i una família o persona.La voluntat de l’esdeveniment és donar visibilitat a les malalties considerades minoritàries i suport a les persones que se’n veuen afectades i a les seves famílies.

La col·laboració entre l’Associació de les Mucopolisacaridosis i Síndromes Relacionades i l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt neix a partir del cas d’una veïna del municipi diagnosticada amb la malaltia de Sanfilippo. Les inscripcions i informació es pot tenir consultant la web: www.transconca.com

