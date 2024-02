El capelladí Dani Vilà és el nou ambaixador de Yamaha

Publicitat

Quan una marca multinacional elegeix a un esportista per tal que sigui el seu ambaixador ho fa tenint present la seva trajectòria esportiva i la seva qualitat com a persona i així poder enlairar els productes de la marca.

Tal és el cas com per exemple i salvant les distancies de la nedadora badalonina Mireia Belmonte, campiona olímpica i mundial, ambaixadora de la marca Hyundai.

Així, la multinacional Yamaha ha valorat el palmarès esportiu i també com a persona del capelladí Dani Vilà, fent-lo el seu ambaixador pel mercat espanyol. El pilot anoienc va ser campió del món junior de quads, varies vegades campió d’Espanya de Quadcross, així com també va participar al Dakar, amb un quad Yamaha.

Vilà comentava: “Estic molt content d’haver establert un vincle amb la marca que em porta acompanyant durant gran part de la meva carrera esportiva. Per a mi, aquest acord és molt important i suposa un gran pas endavant. Rebre un suport oficial és molt gratificant. Tinc moltes ganes de donar el millor de mi per a honrar aquest projecte durant aquest any que segur que serà el primer de molts”.

Dani Vilà prestarà la seva imatge per a representar els productes d’oci i esport de les games ATV de Yamaha, així com participarà en jornades i esdeveniments corporatius on compartirà les seves experiències i consells.

Compartir