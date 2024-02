Pol Makuri Redolad “Per mi la discapacitat és una sort i no una mancança, perquè valoro el que m’ha donat”

Pol Makuri (1991) igualadí, exesquiador paralímpic, primera persona amb diversitat funcional en acabar la Oman Desert Marathon i completar el circuit de la Golden Trail World Series, inclosa la Zegama. El Pol Makuri -nom compost- viu la seva discapacitat des d’una visió optimista que l’ha ajudat a perseguir els seus somnis; corre amb una sabata diferent a cada peu per donar visibilitat a l’hemiparèsia i ja s’ha consolidat com a un dels grans referents esportius amb diversitat funcional. Per orientar al lector, qui és Pol Makuri? Pol Makuri és un esportista igualadí que va néixer a Bolívia, la meva mare és d’Igualada i el meu pare de Barcelona. Van anar tres anys allà de cooperants i em van tenir. Amb 9 mesos vam venir aquí i va ser on em van diagnosticar l’hemiparèsia, una discapacitat que m’acompanya des de naixement i que és familiar de la paràlisi. He tingut la…

