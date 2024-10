Cal Maco d’Igualada celebra dos anys amb 11.000 visitants i unes noves rutes del Camí Ignasià

Més d’11.000 persones han passat per l’Alberg i Oficina de Turisme de Cal Maco en els seus dos primers anys de funcionament. El projecte ha permès en primer lloc rehabilitar l’edifici de Cal Maco, millorant-ne la sostenibilitat i accessibilitat, per convertir-lo no només en alberg de peregrins sinó també en Oficina Turística, al cor de la ciutat d’Igualada, a la Plaça de La Creu.

Marc Castells, alcalde d’Igualada, ha estat l’encarregat de presentar les xifres d’aquests primers anys en funcionament d’aquest equipament que va crear-se per “potenciar, internacionalitzar i convertir-se en referent del turisme a la ciutat i a la comarca de l’Anoia. L’alberg acull peregrins que fan el Camí de Sant Ignasi i de Sant Jaume i que fan parada a la ciutat per l’atractiu històric, gastronòmic, industrial i cultural que tenim i que difonem des d’aquesta oficina”. Castells ha destacat les bones xifres d’aquests primers dos anys de funcionament de l’Alberg i Oficina de Turisme. S’han rebut més d’11.000 visitants, s’han realitzat 2.000 pernoctacions i han passat per Cal Maco més de 500 pelegrins. Hi ha hagut visitants d’un total de 40 nacionalitats amb presència dels 5 continents. Aquestes xifres “avalen la voluntat i l’aposta per internacionalitzar el turisme del nostre territori posant en valor l’immens patrimoni històric, paisatgístic i gastronòmic que ens fa únics”.

Dos anys després el projecte turístic segueix creixent alhora que segueix l’aposta per l’equipament amb dues novetats: actualment s’estan duent a terme les obres d’adequació del soterrani de Cal Maco en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Anoia. Les obres de millora estan adequant els baixos per fer-hi una sala polivalent amb capacitat per 130 persones. Castells ha remarcat que “aquest serà un nou espai obert a tota l’Anoia, des d’on es seguirà dinamitzant el turisme, la cultura i l’activitat d’Igualada i la comarca amb tastos gastronòmics, conferències, presentacions, taules rodones i jornades de treball entre d’altres”.

Cal Maco no només és un equipament municipal al servei d’Igualada, sinó que també treballa activament per tota la comarca, col·laborant en diverses iniciatives i activitats turístiques per promoure el territori. A més, s’ha convertit en un actiu estratègic pel desenvolupament del Camí Ignasià, rebent escoles, comunitats jesuïtes estrangeres i pelegrins, i apostant per a la creació de l’Associació de Municipis del Camí Ignasià, un projecte que permetrà una col·laboració més estreta entre les diferents localitats que conformen aquest recorregut.

En línia amb aquesta aposta per la promoció del Camí Ignasià, des de l’àrea de Turisme de l’Ajuntament d’Igualada s’ha dissenyat un projecte turístic atractiu que permetrà als visitants gaudir d’un cap de setmana únic fent un tast del camí. La proposta consisteix en arribar a Igualada el divendres a la tarda i realitzar les dues últimes etapes del Camí Ignasià que travessen els magnífics paisatges de Montserrat i sud del Bages, al llarg del cap de setmana.

Aquest itinerari permet als visitants descobrir els paratges més emblemàtics de les dues comarques, alhora que visiten el Centre d’Interpretació del Camí Ignasià a Cal Maco, la majestuosa muntanya de Montserrat i la històrica Cova de Sant Ignasi a Manresa. Amb aquesta iniciativa, Cal Maco reafirma el seu compromís amb el territori i la promoció del turisme cultural, consolidant-se com un espai de referència per a tots aquells que volen conèixer el patrimoni d’Igualada i la seva comarca.

L’espai compta amb informació turística i patrimonial de tota la comarca i d’Igualada. la reproducció del vestit que Sant Ignasi va comprar-se a la ciutat fa 500 anys o una maqueta que mostra com era la ciutat fa cinc segles. En els pisos superiors s’hi ubica l’alberg, amb diferents espais comuns de trobada: menjador, descans i treball; 12 habitacions amb 48 llits i un terrat amb unes vistes úniques a la ciutat.