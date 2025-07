Ajornat a Piera el tancament dels contenidors del nucli i Sant Jordi enmig del debat públic sobre el nou model de gestió de residus

Aquest dimecres s’ha posat en marxa un període d’adaptació al nou sistema de contenidors amb obertura mitjançant targeta o aplicació mòbil. Tot i que estava previst el tancament definitiu dels contenidors, aquest s’ajorna fins al 17 de setembre.

Durant aquests dos mesos de fase de proves, es demana als veïns i veïnes del nucli urbà i del barri de Sant Jordi —les dues zones on s’aplica el nou sistema en aquesta primera fase— que utilitzin habitualment la targeta o l’app. Aquesta pràctica és clau per verificar el correcte funcionament del sistema de lectura i, al mateix temps, per recollir dades d’ús reals i representatives que serviran per calcular la futura taxa de residus.

L’Ajuntament recorda que aquesta mesura no afecta la resta de pobles i barris del municipi, on els contenidors continuaran oberts i operatius com fins ara. La implantació del sistema amb targeta i el tancament dels contenidors a aquestes zones està previst per després de l’estiu.

L’Oficina d’Atenció Ciutadana de gestió de residus continuarà oberta en l’horari establert per resoldre qualsevol dubte o incidència relacionada amb el sistema.

Amb aquest període d’adaptació, es vol garantir una transició progressiva i participativa cap a un model més eficient i just de gestió de residus, basat en el “qui més recicla, menys paga”. Per això, es remarca la importància de fer ús regular de la targeta durant aquest temps per assegurar un càlcul de la taxa més ajustat a la realitat de cada llar o establiment.

Queixes des de l’oposició per l’acumulació d’escombraries en algunes zones

Des de Junts per Piera han realitzat un comunicat per “expressar la nostra preocupació davant les greus mancances detectades en el nou sistema de recollida de residus que està implantant el govern municipal del PSC i ERC. L’inici del servei ha anat acompanyat de problemes significatius: carrers bruts, lixiviats visibles, males olors persistents i contenidors mal col·locats als espais públics, fets que comprometen la salut pública i la convivència diària al municipi”.

A aquests elements s’hi afegeix una problemàtica creixent: contenidors desbordats diàriament i bosses d’escombraries per terra i a l’entorn, una situació que contribueix al deteriorament de l’espai públic i genera malestar entre la ciutadania. El nou model ha estat presentat com una aposta moderna, inspirada en municipis com Sant Cugat, però la seva implementació a Piera està sent deficitària: la renovació de la flota de vehicles de recollida d’escombraries no s’ha dut a terme de manera adequada i els recursos logístics resulten clarament insuficients per garantir-ne un servei eficient. Malgrat les dificultats actuals, hem de mantenir el compromís amb el reciclatge i el civisme però escoltant el veïnat, que reclama més illes de contenidors i més freqüència en la retirada de les escombraries.

Inicialment, el govern de Piera havia plantejat un increment del rebut d’escombraries que passava de 135 € a 285 € anuals per habitatge pel 2025. Junts per Piera, des de l’oposició, vam presentar les corresponents al·legacions perquè considerem que no és justificable aplicar una pujada tan elevada en un servei que encara no estava plenament operatiu, ja que durant el juny s’han fet els canvis de contenidors i fins al novembre no es preveu que tot el municipi disposi de les targetes d’accés per obrir-los Celebrem que aquestes al·legacions fossin acceptades, evitant així un impacte econòmic innecessari per les famílies del municipi.

Ens preguntem ara quines seran les intencions del govern municipal per al 2026. S’aposta realment per un model eficient i sostenible, o es tornarà a plantejar un augment de tarifes sense una millora tangible del servei?

Des de Junts per Piera reiterem el nostre compromís amb una gestió pública responsable, transparent i orientada al benestar dels veïns i veïnes. Reclamem solucions efectives i una planificació rigorosa per garantir una recollida de residus digna, moderna i adaptada a les necessitats reals de Piera.