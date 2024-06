Tot a punt per a una “Rambla Gastronòmica” en el Vadefoodies d’Igualada, dissabte vinent

Durant tot el dia la Rambla serà l’epicentre gastronòmic d’aquesta ediciódel Vadefoodies amb tastos, tallers i xerrades.

Aquest dissabte 8 de juny, la rambla Sant Isidre d’Igualada es convertirà en “La

Rambla Gastronòmica” i serà l’epicentre d’activitats de la 8a edició del Festival

Vadefoodies.

El programa d’activitats començarà fort amb un esmorzar de forquilla i el concurs

de callos d’11 a 12h. El jurat estarà format per Marc Castells, alcalde d’Igualada;

Judith Càlix, directora de la Revista Cuina; Albert Molins, escriptor i periodista de

La Vanguardia i Miquel Vila, curtidor igualadí.

Els restaurants participants són: Bar Mirasol, Menjab, El Jardí Restaurant,

Restaurant Cal Pantomènia, Bar Ramon, Restaurant Fènix, Bitok, El Cafè de

l’Ateneu, Restaurant Cal Ramonet, Restaurant Nou Urbisol, Racó del traginer,

Ramon Cuadras Restaurant, Bar Nexus, Sensitiu by Passadís, Bar restaurant

Tarragona, Antiga cafeteria Soler, Restaurant Castell de Rubio, Comidas

caseras Casa Jorge, Bar Manel i Combinat.

Al migdia i al vespre, diversos estands de restaurants i cellers oferiran

degustacions i begudes a la rambla. Totes les persones que vulguin tastar algun

d’aquests plats o begudes ho podran fer adquirint tiquets que amb el nom de

“foodies” serviran per comprar menjar.

A les 18.00 s’iniciarà la Gincama Gastronòmica amb bicicleta urbana L’objectiu

de la prova és animar als participants a fer un recorregut amb bicicleta urbana

per Igualada, seguint les pistes que se’ls donaran a l’inici de la gimcana, per

acabar novament a la rambla on podran degustar els productes dels expositors

del Vadefoodies. El recorregut descobrirà diferents espais d ela ciutat i utilitzarà

part dels carrils bici de què disposa.

Les inscripcions a l’activitat són gratuïtes, cal reservar plaça al web

www.tiquetsigualada.net i tenir més de 18 anys. La inscripció inclou: Tarjetó per

participar a la prova, un moneder amb 5 foodies (que tenen un valor real de 5€)

que permetran degustar productes a la Rambla, en el cas d’aconseguir totes els

proves de la gimcana.

L’activitat també comptarà amb un guarda-bicis a la Rambla per poder anar a fer

el tast final a la rambla.

Els tarjetons per participar a la gincama es repartiran de 17:30 a 18 h a la Rambla

Sant Isidre. A partir de les 18h ja podem començar la ruta on cal trobar quatre

punts de la gimcana. Una persona de la organització posarà el segell en cada un

dels punts que caldrà trobar.

Un cop completada la gimcana, tots aquells qui portin el tarjetó segellat rebran

un moneder Vadefoodies amb 5 foodies per gastar a les parades de la rambla.

A la tarda s’han programat tres showcookings vinculats a la pesca salada: a les

18.30 h – Showcooking a càrrec de Mar Tsovinar “Bunyols de bacallà amb

espuma de formatge blau”. A les 19.00 h : Showcooking a càrrec de Marta Pitet

“Bagnetto verde” amb bacallà esqueixat i a les 19:30 h : Showcooking a càrrec

de Júlia Caparrós, cuinera del restaurant Normals i dels Germans Roca , “Beurre

blanc” i salseta d’espinacs a l’all.

Vadefoodies 2024 acabarà amb el concert de Suburba i amb la música del DJ

Marc Serra.

Una edició que, un any més, reivindica la gastronomia com a peça clau de la

identitat i la cultura del territori, en un acte festiu i popular per a amants del bon

menjar.