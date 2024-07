L’Igualada Hoquei Club acomiada la temporada amb un multitudinari sopar del soci

L’Igualada Hoquei Club va posar el punt i final a la temporada 2023/24 amb un sopar del soci on van acudir 275 persones de la família arlequinada al restaurant Scorpia. La tradició del sopar de final de temporada, que el club havia abandonat per la pandèmia, va recuperar-se després d’un any magnífic en el terreny esportiu, amb una de les millors bases del territori i aconseguint grans resultats en els quatre equips sèniors del club.

L’entitat igualadina va voler homenatjar a tots els equips que van disputar als campionats de Catalunya d’enguany: Benjamí A, Aleví A, Infantil A, Juvenil A i Júnior A, que va acabar penjant-se la medalla d’or per segon any consecutiu. També hi va haver un reconeixement especial per a la secció de patinatge artístic del club, que després d’anys de lluita, l’esforç ha donat els seus fruits i s’han aconseguit grans resultats, com la classificació pel Campionat de Catalunya de grups xous, al qual l’equip igualadí va acabar com a 11è classificat.

També va rebre reconeixement l’Igualada HC D per una magnífica temporada que ha acabat rubricant amb un ascens a Primera Catalana per a la propera temporada. Els filials de Nacional Catalana i OkLiga Plata també han tancat un gran any, aconseguint la salvació i unes posicions espectaculars en categories complicades.

La cirereta la va posar l’Igualada Rigat que va tornar a oferir la World Skate Europe Cup a l’afició arlequinada, repassant una temporada per emmarcar: classificació per a la Copa del Rei, per jugar competició europea la propera temporada, pel play-off pel títol de la Parlem OkLiga i amb la consecució d’un títol europeu 25 anys després. Durant el sopar també va haver moments emotius amb el comiat de jugadors que no seguiran l’any que ve a l’equip, com Aleix Marimon, Oriol Llenas i Xavier Bosch, als quals es va sumar el preparador físic Àxel Renau, que tampoc seguirà a la banqueta igualadina.

També van tenir protagonisme els patrocinadors del club, que van rebre un petit obsequi de part de l’entitat com a reconeixement pel seu suport a l’Igualada HC. Gràcies a Aigua de Rigat, Ajuntament d’Igualada, Simar, Ràdio Igualada, Blautec, Ribamatic, Munich, La Veu de l’Anoia, Kertas Packaging, ABC Leather, Buff, Grafopack, Gibert, Toyota Igualada, Anytime Fitness, Isaac Teixidó Pintor, Vallter, Mesón El Abuelo, El Moss, Jordi Llorach Llegums & Plats, Erika Nails, Fontanellas i Martí, Masats Transports, Marcel Claramunt, Hummel, TVD, Clyton, Ok Scouter, Molí Blanc Hotel i Reinpe.