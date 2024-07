Sant Martí de Tous celebra la 15 edició del Festival de Llegendes

La programació consta de més de 40 propostes; espectacles de teatre, música, dansa, titelles, presentacions i narració repartits en diferents zones del poble

El Festival de Llegendes de Catalunya torna amb força per celebrar la seva 15a edició del 4 al 7 de juliol a Sant Martí de Tous. Un any més, els carrers i les places del petit poble de l’Anoia s’omplirà de màgia i històries encisadores. En total, seran més de 40 propostes per a tots els públics; teatre, dansa, música, titelles, presentacions de llibres, narració oral, la retransmissió d’un programa de ràdio en directe i cinema. Tot inspirat en llegendes i històries populars.

El poble de Tous, de poc més de mil habitants, es converteix de nou en la capital de les llegendes. Les històries populars i d’arrel cobraran el protagonisme de manera simultània en 13 espais del poble: el Castell, l’Ateneu, la plaça de l’Ajuntament, el Casal, l’Església, el Parc Bató, La Casa del Teatre Nu, la Sala Negra de la Residència del Teatre Nu, Cal Ton, Plaça Cabell d’Àngel, Fàbrica Cal Banyot, l’Espai Llegendes i el Cinema. A més, algunes de les creacions seran itinerants pels carrers i places del poble.

Hi ha propostes per a tots els públics. Hi ha propostes de carrer, de sala i itinerants. Totes les funcions de carrer són gratuïtes i les de sala tenen un preu popular de 3 euros i “L’apagada de misteri” que val 12 euros. La programació i les entrades es poden consultar a la web www.llegendes.cat

Creacions en residència i coproduccions

Un dels objectius principals del Festival de Llegendes de Catalunya és l’aposta pels espectacles de nova creació i les companyies emergents. L’organització ofereix la possibilitat a algunes companyies de fer residència a La Casa del Teatre Nu, per poder idear-hi, desenvolupar-hi i/o enllestir-hi les seves creacions. Sis dels projectes que formen part de la programació d’enguany s’han creat en residència a La Casa del Teatre Nu. Es tracta de “Fandango” de la companyia de dansa Inka Romaní, “Només les Flors” de la companyia De Paper, “Escudellometro” de l’Embarral, “Bee” de la companyia de Liri, “Ara després nosaltres” de la cia de dansa La Propera i “Lilliput, jocs de fades” de Tombs Creatius.

Festival, vinculat amb el territori

Una de les línies en què se centra el DeLlegendes des dels seus inicis és la dels vincles amb el territori. El Festival manté el seu vincle amb Fira Mediterrània i enguany compartiran els muntatges “Fandango”, “L’Escudellometro” i “Només les Flors”.

També segueix col·laborant amb el Festival Càntut, amb qui comparteix la programació dels espectacles musicals “Udolç” amb l’Alba Careta i Henrio i la proposta de cançons populars i de taverna que es fa al migdia a les taules dels dinars de dissabte i diumenge.

El voluntariat, un poble que fa seu el festival

Un any més, el festival comptarà amb la implicació d’un centenar de voluntaris i voluntàries que participaran en tasques logístiques i creatives. En aquest sentit, és gràcies a ells i elles que es poden dur a terme dues de les propostes més emblemàtiques del festival: la cercavila i l’apagada de misteri.

L’Apagada de Misteri, el moment més esperat

L’Apagada de Misteri, un dels moments més esperats dels quatre dies de festival és possible gràcies a la participació dels veïns i veïnes. Prop de 60 persones participen voluntàriament en la creació d’un espectacle de misteri, assajat setmanes abans.

Quan arriba la nit de dissabte, el nucli antic es queda a les fosques i s’il·lumina amb milers d’espelmes que col·loquen els mateixos veïns i veïnes per carrerons, cantonades i portals. L’espectacle és un recorregut amb diferents estacions que el visitant fa a peu. Cada parada és una escena d’una història de misteri i de llegenda. Un espectacle inèdit cada any.

L’Apagada de Misteri té un preu de 12 euros, no està recomanat per persones amb mobilitat reduïda, és per adults i no s’accepten animals de companyia. Les entrades poden adquirir-se a la web. Dies abans acostumen a quedar exhaurides.

Activitats paral·leles

El Mercat artesanal és una de les activitats paral·leles que contribueixen a fer més festiu l’ambient del festival. El Mercat de la Bossa de Bou està ubicat al carrer Major, el dissabte dia 6 de 10 a 20h i diumenge dia 7, de 10 a 18h.

També hi haurà servei de restauració amb foodtrucks i diferents propostes gastronòmiques a banda de l’oferta dels bars i restaurants locals.

L’organització, Teatre Nu

Teatre Nu amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous són els organitzadors del Festival de Llegendes de Catalunya.

Teatre Nu és un col·lectiu de professionals de l’art escènic que crea, produeix i exhibeix espectacles; al mateix temps que gestiona projectes que promouen i acosten les arts escèniques a tots els públics.

Teatre Nu és una companyia de teatre amb 24 anys d’experiència i 3.000 funcions realitzades. En 2015 s’inaugura la Casa del Teatre Nu amb la voluntat de ser un centre cultural arrelat en el territori. L’any 2021 s’inaugura l’allotjament de les residències de creació.

El cor del projecte és La Casa, un centre cultural i de creació situat a Sant Martí de Tous (Barcelona), on es realitza molt més que una programació cultural. És un espai on es generen vincles amb el públic, neixen projectes pedagògics i programació d’activitats.

Es complementa amb la Residència d’artistes que acull propostes creatives de totes les disciplines artístiques, integrant-les en la comunitat.

A més, de ser els responsables de la direcció artística i programació del Festival de Llegendes de Catalunya també ho són del Festival Tifa que té lloc al municipi de Borredà.