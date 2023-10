Tornada a l’escola i salut bucal en nens

Equip Farmàcia Tous. Aquests dies de setembre que suposen la tornada a l’escola és un bon moment per adquirir hàbits nous i saludables ja que l’ordre s’instal·la a les nostres vides després dels excessos estivals. Entre els bons propòsits d’aconseguir el màxim benestar físic i mental per a nosaltres i per als nostres, també hauríem de prestar atenció a la cura de la boca. També la dels nostres petits!

Amb ella mengen cada dia, parlen, somriuen, i és la seva carta de presentació davant dels altres, i si es descuida ara pot suposar una pèrdua de qualitat de vida molt important en el seu futur. Tot i saber la importància que té, no la cuidem com es mereix i fins i tot incorrem en hàbits que la perjudiquen notablement.

Els nens i la higiene dental

Molts pares lliuren una batalla per aconseguir introduir a la vida dels seus fills una rutina d’higiene bucodental adequada, i és que un gran percentatge dels nens suspèn a l’hora de raspallar-se les dents.

És complicat que el nen es raspalli les dents el temps necessari (el temps recomanat per al raspallat és de 2 minuts). A més, solen raspallar-se només les seves dents davanteres, ometent completament les dents del darrere, la qual cosa els porta a patir problemes dentals seriosos durant la infància.

L’ideal és que aquest aprenentatge es faci de la mà de professionals que a més recomanaran les pastes i col·lutoris específics per a cada cas particular.

Consells per assegurar l’estat òptim a la salut bucal dels nens

L’eliminació diària de la placa dental o biofilm, que es forma sobre i entre les dents és la clau de la higiene bucodental als nens. En aquest sentit, una correcta higiene bucal en freqüència i tècnica pot ajudar-los enormement.

Amb l’objectiu d’ajudar els pares i mares a lluitar per aconseguir que els seus petits s’apuntin a la rutina de tenir una boca sana, et fem aquestes recomanacions:

1. Comença el matí amb un esmorzar saludable amb el qual pugui cobrir la despesa energètica que desenvoluparà durant el matí. Assegura’t que es raspalla les dents en acabar o fes-ho amb ell per animar-ho.

2. De la mateixa manera que per tornar a l’escola els pares penseu en els llapis, els llibres, la motxilla, etc., no oblideu incloure al “kit de tornada a l’escola”, el raspall i la pasta de dents si menja fora de casa i passa la major part del dia fora.

3. Reduir la ingesta de dolços. Si els prepareu el dinar perquè el mengen en algun descans, assegureu-vos que no contingui gaire sucres. La millor opció és que consumeixi fruita, que a més a més d’aportar vitamines i fibra, pot tenir beneficis sobre la salut bucal.

4. L’abús en el consum de begudes refrescants amb excés de sucres i amb alta acidesa, tan habitual en aquests temps, poden suposar l’aparició de càries. A més, l’alt poder erosiu pot desencadenar l’aparició d’hipersensibilitats dentals molt molestes.

5. L’hàbit dels nens en relació amb el raspallat dental està directament relacionat amb l’exemple que reben dels seus pares; per això la importància de rentar-se les dents regularment davant dels seus fills per donar-los un bon exemple.

Un nen que creix en una casa on els seus pares i germans tenen una bona rutina de salut bucal tindrà més possibilitats de cuidar les dents. Els petits tendeixen a imitar el que veuen a casa, així que n’hem de ser el millor exemple!

6. Tenir una xerrada amb ell on li expliquem per què és tan important que es renti les dents. Ha de saber que l’acompanyaran durant tota la vida i que, si no les cuida, pot tenir problemes, com càries, que poden ser doloroses i provocar, fins i tot, la pèrdua d’alguna peça dental.

És important assegurar-se que l’interioritzin perquè a casa pots estar pendent i insistir que ho facin, però si els nens dinen a l’escola i, a més, passen el dia fora de casa, és molt important que ens assegurem que realitzen la seva rutina de salut bucal correctament i que entenguin la seva importància.

7. Acudir a una revisió dental un cop l’any. El professional s’assegurarà que la boca del petit gaudeix de bona salut i ens oferirà algunes pautes perquè segueixi així.

Sens dubte, sempre és un bon moment per rectificar els nostres hàbits, però començar bé el curs amb aquestes recomanacions pot fer que ho acabem amb nota alta en salut bucal! Des de la farmàcia Tous t’ajudem a trobar el teu mètode per promoure somriures saludables entre els teus fills. Consulta’ns!