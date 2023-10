Vilanova homenatja la generació “Guerra Civil”

Can Papasseit va acollir aquest dissabte l’Homenatge a la Gent Gran, un acte de reconeixement i gratitud que aquest any va homenatjar sis veïns i veïnes de Vilanova del Camí, nascuts el 1937 i 1938. La Junta de l’Associació de Pensionistes i Jubilats van organitzar una emotiva matinal en la qual també van participar l’alcaldessa Noemí Trucharte i la regidora de la gent gran, Judith Ranz. Així mateix, els va acompanyar el regidor de Medi Ambient i Serveis Municipals, Rafael Gabarri.

Els homenatjats van ser Isabel Jiménez Rodríguez, Eugenio Lázaro Medrano, Paula Luna Almansa, Paula Martínez Médel, Carmen Martínez Molero i Pepita Pereta Mora.

Tant el president com el secretari de l’entitat, Pedro Amor i Carles Majoral, Van destacar aquest acte com una oportunitat única per expressar el reconeixement i gratitud a una generació que ha estat, i continua sent, un dels pilars fonamentals de Vilanova del Camí.

La generació del 37 i 38 va néixer i créixer en un moment de profunda transformació, marcat per la Guerra Civil, però també caracteritzat per la seva força, determinació i esperit de superació. Noemí Trucharte va recordar durant l’acte que, “la història de la nostra comunitat no seria completa sense la seva contribució. Aquestes persones van viure temps difícils, temps d’incertesa i sacrifici, però també van demostrar una capacitat increïble per superar els obstacles i construir un futur millor per a les generacions que vindrien després”.

La regidora de la Gent Gran, Judith Ranz, va expressar la seva admiració pel col·lectiu i el seu dinamisme. Ranz va expressar la seva emoció perquè la temporada d’activitats s’ha tancat amb més de dues-centes inscripcions i això demostra, va dir, que “les propostes que s’han ofert són interessants per a la gent gran de Vilanova del Camí”.

La Setmana de la Gent Gran es va cloure diumenge 1 d’octubre, Dia Mundial de la Gent Gran. Josep Maria Baraldés, tresorer de l’Associació de Pensionistes i Jubilats, va aprofitar els actes del cap de setmana per compartir amb el públic assistent el manifest que han redactat des del Consell de la Gent Gran de Catalunya, un fòrum del qual forma part l’entitat vilanovina.

L’acte es va tancar amb un concert-espectacle a càrrec de Pep i Ma José Grup amb un repertori de cançons populars.