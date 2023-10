«Aquest és el cinquè disc de la meva carrera musical»

Pau Sastre productor, compositor i director del cor Gospel Choir d’Igualada ens presenta el seu nou disc. El Pau és el líder de Giant Rev, la banda de rock que acaba d’editar el seu segon disc d’estudi, anomenat “Shine”.

La banda catalana, ha trigat uns anys en treure el seu nou treball discogràfic. Després de molta expectativa, la crítica es mostra molt positiva pel que fa a aquesta nova entrega i els mitjans especialitzats parlen molt bé d’aquest nou disc.

Pau Sastre, és l’autor de la majoria de les cançons del nou disc, juntament amb Jorge Carrasco (baixista). També en formen part Norman Cilento (bateria) i Paola Patiño (guitarrista). Giant Rev ha passat per diferents moments des que es va iniciar i el darrer gran canvi ha sigut la incorporació de la nova guitarrista a la banda. Aquest fet fa que el so general de la formació sigui molt més contundent i rocker.

Giant Rev ha tret un nou disc. Quin és l’estil? De què va? Amb quin idioma està compost?

Giant Rev és la banda de rock que sempre he desitjat tenir. Així doncs, és un somni fet realitat. Cantem en anglès perquè les nostres influències sempre han estat anglosaxones. Vaig créixer escoltant els vinils que el meu germà gran portava a casa. Recordo la meva infantesa escoltant aquesta música dia rere dia, una vegada rere l’altra, fins que va acabar formant part del nostre ADN musical.

Giant Rev parla d’una revolució gegant. La revolució gegant que estem vivint actualment a nivell mental. Hi ha en l’actualitat un gran despertar de consciència en la ment de les persones. De mica en mica, els individus es van despertant d’una llarga letargia. Un punt d’inflexió important va ser la pandèmia. Arran de tot el que va succeir, la gent va començar a obrir els ulls i a tenir una mirada diferent envers tot el que succeeix al voltant seu. Alguna cosa així com despertar del Matrix.

Amb què us vau inspirar?

La majoria de les lletres del nou disc de Giant Rev estan inspirades en un llibre de caràcter espiritual anomenat “Un Curso de Milagros”. L’estudi profund d’aquest text espiritual ha fet canviar la meva manera de viure. Per això els missatges que plasmen aquest seguit de cançons tenen a veure amb termes com el “perdó”, les oportunitats futures o l’aparença, moltes vegades dubtosa, del món físic.

Pel que fa a la música i a les nostres referències i influències, cal dir que ens agraden molt les bandes clàssiques com Queen o Muse i també grups actuals com Biffy Clyro o Imagine Dragons. Però sí que és cert que el resultat acaba sent un reguitzell de cançons eclèctiques difícils de catalogar.

Has fet altres discs? Sempre del mateix estil?

Aquest és el cinquè disc de la meva carrera musical. El primer es va editar un cop vaig tornar dels Estats Units, per això té un so proper al jazz i al R’n’B i el soul. El següent treball discogràfic va tombar cap al pop-rock. Més tard va sortir sota el segell Picap l’únic disc en català, anomenat Tan bons com puguem ser. Tres anys més tard va sortir Giant Rev i ara, al 2023 tenim ja a les nostres mans Shine, el darrer disc, que tot just estem presentant en directe.

Ets director del grup Gospel Choir d’Igualada. Cada quant assageu? Quanta gent sou?

A banda de les meves tasques com a cantant professional i productor musical també faig la de director de gòspel. L’Igualada Gospel Choir és una aposta que va néixer fa més de quatre anys i de la qual estic especialment orgullós. Assagem cada dimarts a l’escola de música d’Igualada, de 20:15 h a 22:15 h. Actualment som vora els 50 cantaires. És increïble com aquesta família creix! La part positiva és que en la música gòspel, com més gent hi ha cantant al cor, més fort és el sentiment i l’energia que es desprèn.

Què s’ha de fer per inscriure’s? Hi ha límit d’inscripcions?

Cal enviar un missatge a qualsevol de les nostres xarxes socials o enviar un correu electrònic. També animem a la gent a què s’apropi a algun dels nostres assajos quan fem jornades de portes obertes. Som molt inclusius i ens agrada sempre rebre noves veus.

Què aconsellaries amb algú que es vulgui iniciar en el món de la música en l’àmbit professional?

Avui dia hi ha moltes opcions per formar-se arreu del món i també de manera en línia. Això està molt bé i cal aprofitar totes aquestes oportunitats. Però sí que hi ha una cosa que no ens pot donar ni la tecnologia ni la formació, que és el fet de pujar als escenaris. Tal com veiem el panorama actual i observant la crescuda d’eines com l’AI, cal optar per potenciar la música en viu, tocada i sentida per persones de carn i ossos. Si hi ha un futur que es mantindrà ferm per al sector de la música és el de les actuacions en viu. Així doncs, cal estudiar, cal formar-se, però també cal sortir a la vida real i trepitjar com més escenaris millor. Aquesta és realment la millor escola, la d’encarar un públic que el que vol és ser emocionat per persones vives i no màquines.

Giant Rev farà un concert el proper 3 de desembre al Casino de Sant Esteve Sesrovires al Centre Cultural Casino Plaça de la Vila, 2 Sant Esteve Sesrovires a les 19:00h. L’entrada serà gratuïta.