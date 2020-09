PMO i la gestió eficient de projectes

Fa molts temps que des de FeedBackGround ens dediquem a analitzar i a fer propostes de millora de processos per tal que les operacions de les organitzacions funcionin de forma més eficient. Al llarg del temps ens hem adonat que, força cops, la causa arrel dels problemes d’ineficiència venen de la mala execució dels projectes d’implantació de la línia de fabricació o el que fos que necessari per operar.

Com que això no ho hem descobert nosaltres, sinó que moltes organitzacions ho han patit abans, algunes ja han anat posant solucions i una de les primeres decisions que es prenen és posar en marxa una PMO (Project Management Office) o Oficina de Gestió de Projectes.

Què entenem per una PMO? Segons la metodologia PMBok és: “Estructura de gestió que estandarditza els processos de govern relacionats amb el projecte i fa més fàcil compartir recursos, metodologies, eines i tècniques”

I algunes de les seves funcions són:

. Donar suport als caps de projectes en el llançament, implementació i tancament dels projectes

. Potenciar el desenvolupament dels Project Managers

. Focalització en la millora de la gestió de projectes

. Hi ha diferents intensitats en quant a PMO:

suport, control o execució

El que és cert és que les grans corporacions europees i mundials ja fa temps que no inicien cap projecte que no estigui gestionat i controlat per una PMO. La pregunta és: si els grans ho estan fent i per tant, els surt a compte, perquè no ho haurien de fer les organitzacions més petites, amb la corresponent adaptació?

Fer una bona gestió dels projectes interns pot voler dir complir terminis i cost i a més a més, reduir la possibilitat d’ineficiències, menors rendiments o que no augmentin els costos de manteniment. Tot i que a curt termini pot suposar un petit sobre cost, és clar que a mig i llarg termini surt molt rendible.

Ens hi posem?