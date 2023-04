Jordi Cuadras proposa recuperar la figura del sereno a Igualada

La candidatura d’Igualada Som-hi ha anunciat que la seguretat serà una de les prioritats si guanya les eleccions municipals del 28 de maig. Per això proposa 5 grans accions per augmentar la seguretat d’Igualada, focalitzant-se en col·lectius com els adolescents que pateixen atracaments, les dones que tenen por d’anar soles pel carrer a determinades hores de la nit o la gent gran que pateix estrebades. Paral·lelament, la formació progressista també proposa un treball de prevenció i polítiques socials que incideixin en millorar les condicions de vida de les persones amb més dificultats, a més d’un urbanisme amb més il·luminació, control de la vegetació i un mobiliari urbà que eviti que hi hagi espais que generin una sensació d’inseguretat.

La primera acció que proposa el candidat a l’alcaldia Jordi Cuadras és la recuperació de la figura del Sereno amb l’impuls del Servei d’Observació Nocturna (SON). Seria un servei que es posaria en marxa en alguns barris de la ciutat d’acord amb les associacions de veïns partir de la detecció conjunta de les necessitats i estaria format per parelles de persones que farien tasques de vigilància per evitar ocupacions, robatoris o donar seguretat a les persones que surten de casa o van a treballar a les nits. No es tractaria d’un cos policial, sinó d’un cos de vigilància nocturna que traslladaria qualsevol incidència a la Policia Local o els Mossos, com ja han impulsat ciutats com Cornellà o Sant Pere de Ribes.

La segona acció és la creació d’una Unitat Policial d’Intervenció Especial per les nits del cap de setmana. Es tractaria d’un cos diferenciat de la Policia Local, tan en el vestuari com en el vehicle utilitzat, i amb el suport d’una unitat canina per la detecció d’estupefaents i suport en cas de situacions complicades. La Unitat Especial estaria destinada als problemes que es generen les nits del cap de setmana com baralles o actes vandàlics.

La tercera acció que proposa Igualada Som-hi és l’impuls d’una aplicació mòbil M7 Citizen Secutiry que, davant una situació de risc, només prement un botó que funciona també amb la pantalla del mòbil bloquejada, s’envia una alerta per geolocalització a la Policia Local i s’activa un dispositiu. Es tracta d’una aplicació d’alertes que ja han aplicat ciutats com Vic o Gavà.

La quarta acció és una aplicació mòbil dirigida al comerç local per alertar de robatoris o la presència de persones sospitoses als diferents establiments.

I la cinquena acció és incrementar les patrulles a peu a tota la ciutat per augmentar la sensació de seguretat i proximitat de la Policia Local.

El candidat a l’alcaldia d’Igualada, Jordi Cuadras, afirma que “la seguretat a l’espai públic és una prioritat per nosaltres i durant aquest mandat no hem parat de fer propostes en aquest sentit, malgrat que el govern de Junts no les ha aplicat. Creiem en la nostra Policia Local i en el treball que fan els agents i volem potenciar-lo molt més donant-los més eines per ser el màxim d’efectius, tenint en compte que després de la pandèmia la situació delictiva ha canviat i els problemes ha anat en augment”.

Cuadras afegeix que “la seguretat a l’espai públic és sinònim de treballar per la igualtat i la llibertat. Si no garantim que l’espai públic sigui segur, que és l’espai de totes i tots, estem retallant la llibertat a sentir-nos iguals i sentir-nos que en podem fer ús a qualsevol moment del dia sense por”. Totes aquestes mesures quedarien incloses al Pla Local de Seguretat d’Igualada que el govern actual té pendent de fer des de l’any 2012, el que provoca que la ciutat no disposi d’aquest document i que Igualada Som-hi es compromet a fer.