Tints fets amb closca de nou o una jaqueta per viatjar sense maleta, dissenys innovadors d’un projecte amb fons europeus

Una jaqueta que et permet viatjar sense maleta, una armilla intel·ligent calefactable o tints elaborats amb ossos d’alvocats i de closques de nous. Aquests són alguns dels 16 prototips que aquest dijous s’han presentat a l’Igualada Fashion Lab en el marc del projecte europeu CRE@CTIVE, que aborda els principals reptes dels sectors tradicionals del tèxtil, el calçat, la confecció i la pell a la regió mediterrània. Els 16 guanyadors, tots ells joves dissenyadors, treballaran des d’ara i fins al mes de maig de 2023 en laboratoris tèxtils d’arreu de la mediterrània per desenvolupar les seves peces físiques, algunes de les quals es preveu que es puguin comercialitzar. Els participants són de països com Palestina, Egipte, Itàlia i Tunísia.

Els joves dissenyadors seleccionats per participar al projecte europeu CRE@CTIVE estan aquesta setmana a Igualada presentant les seves creacions innovadores. Dimecres van visitar diverses empreses tèxtils de la capital de l’Anoia i aquest dijous presenten els prototips en el marc de la jornada Mediterranean Cre@ctive Days. Un dels membres de la junta directiva de Modacc -una de les entitats impulsores del projecte-, Jordi Gabarró, explica que l’objectiu és generar un intercanvi entre els països de l’arc mediterrani. “Són països que malgrat la proximitat molts cops no col·laboren entre ells”, explica Gabarró, que considera que aquest acostament pot generar relacions en el sector de la moda i el tèxtil.

Des dels seus països d’origen, els 16 seleccionats havien ideat diferents productes com ara una armilla intel·ligent calefactable, tints vegetals fets a partir de residus de l’agricultura o de la indústria alimentària, una plataforma per emprovar-se virtualment la roba, una col·lecció de roba feta amb fil provinent de residus del mar o una jaqueta que et permet guardar-hi a dins la roba per a viatjar sense maleta.

Uns dels participants són Andrea Coderch Valor i Hernan Gonzalo Villa amb el projecte ‘Trasmuta’. Han creat una col·lecció de peces urbanes com ara una motxilla i una jaqueta amb materials reciclats amb l’objectiu que el viatger pugui portar a sobre tot allò que necessita estalviant espai. Coderch explica que cada cop més les companyies aèries no deixen pujar cap maleta a l’avió i, per això, han ideat una jaqueta amb diferents compartiments que et permet guardar la roba a dins i també una motxilla que inclou una ronyonera i una bossa que es fa gran o petita en funció de les necessitats.

També ha viatjat fins a Igualada per presentar el projecte ‘Ama Re’ l’italià Filippo Piazzo. Ell és el director executiu de la Casa Preti de Palerm on dissenyen i produeixen moda sense gènere i sostenible. Amb aquesta ajuda europea han ideat un projecte per fer roba amb un teixit fet a partir dels residus marins. Piazzo creu que la moda “és una manera molt senzilla d’explicar i somiar un mon millor”.

Els guanyadors treballaran des d’ara i fins al mes de maig de 2023 en laboratoris tèxtils d’arreu de la mediterrània on desenvoluparan les seves peces físiques, algunes de les quals s’espera que puguin sortir al mercat. L’objectiu del projecte és que puguin convertir-se en 16 ‘start-ups’ que puguin crear almenys 24 llocs de treball directes a mig termini.

El projecte europeu CRE@CTIVE aborda els principals reptes dels sectors tradicionals del tèxtil, el calçat, la confecció i la pell a la regió mediterrània, i ho fa posant la creativitat i la innovació al centre i construint vincles entre empreses i clústers creatius. Compta amb un pressupost de 3,2 milions d’euros –dels quals 2,9 són finançats per la Unió Europea en el marc del programa ENI CBC Mediterranean Sea Basin- i té una durada de 30 mesos. Està impulsat pel Clúster català de la moda MODACC, l’Institut Tecnològic Tèxtil AITEX, l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial IVACE, el consorci ARCA i l’Ajuntament de Prato (Itàlia), el Monastir El-Fejja Competitiviness Pole (MFCPOLE) de Tunísia, The Leaders Fondation i l’HCIE de Palestina, la Confederació CEEBA i la Cambra de Comerç d’Alexandria d’Egipte, i el Consell Superior de Ciència i Tecnologia HCST de Jordània.