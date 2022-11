Manifest 25N

Des d’Esquerra Republicana Igualada, ERC Anoia i Jovent Republicà volem manifestar el nostre rebuig avui i cada dia cap a qualsevol mena de violència masclista i fer un pas més en el compromís per erradicar aquesta vulneració dels Drets Humans de les dones.

Un any més denunciem fermament les violències que pateixen les dones així com la desigualtat entre homes i dones, i les relacions de dominació que existeixen en aquesta societat patriarcal.

Parlem de violències masclistes, amb plural, perquè la violència sexual, la violència econòmica, la violència simbòlica, la violència vicària i totes aquelles situacions de discriminació patides per les dones pel simple fet de ser-ho, són violències masclistes. Enguany s’han produït 21 feminicidis als Països Catalans. No oblidem els feminicidis familiars i els assassinats infantils per violència masclista. Les violències masclistes no diferencien entre edats, classes socials, origens o altres estructures socials. El degoteig constant d’assassinats no és més que la punta de l’iceberg d’una problemàtica estructural de la societat. Perquè el patriarcat és un sistema discriminatori que afecta al conjunt de la societat.

Els moviments de dones d’arreu del món s’han manifestat i revelat contra el sistema patriarcal que les oprimeix, discrimina i silencia. Aquesta situació, enguany ha tret la cara més cruel de les violències masclistes, que s’ha trobat a davant tota la sororitat mostrada per les dones d’arreu del món. L’única resposta possible és aplicar la mirada feminista a totes les polítiques públiques, començant per les polítiques educatives, passant per les administracions i, en definitiva, conscienciant la societat en general de l’existència d’aquesta xacra i la necessitat de combatre-la.

S’ha de canviar la base socioeconòmica de la nostra societat, acabant amb el patriarcat i posar la vida i les persones al centre. I és per això que volem un estat amb una base feminista, que prioritzi acabar amb les violències envers les dones. Una estat amb polítiques públiques encaminades a la prevenció centrada en l’educació afectivo-sexual que generi noves maneres de relacionar.

Implicar-nos, sent agents transformadors, des de la ciutadania fins a les institucions públiques, és l’única manera d’assolir els nostres objectius feministes i garantir els drets humans de les dones. Volem una societat de dones i homes lliures on la violència contra les dones en cap cas estigui legitimada sinó que es condemni i es rebutgi. Prou violències masclistes.