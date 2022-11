Igualada acull aquest cap de setmana la Fase territorial de la Copa d’Espanya de clubs absoluta de natació

La Piscina Municipal de Les Comes d’Igualada acollirà aquest cap de setmana fase territorial catalana de la Copa d’Espanya. Patrícia Illa, regidora d’Esports d’Igualada acompanyada d’Eugeni Ballarín, Gerent de la Federació Catalana de Natació, i David Ramis i David Sánchez del Club Natació Igualada, van presentar la setmana passada el campionat davant els mitjans de comunicació.

Illa va remarcar que “és un orgull per la ciutat d’Igualada acollir un campionat com aquest i més poc després d’anunciar una important renovació d’aquest equipament esportiu en matèria d’accessibilitat i sostenibilitat a través d’una subvenció europea”.

El campionat reunirà a Igualada 400 esportistes de tot Catalunya que competiran per poder disputar el campionat a nivell estatal.

En el seu parlament, el Gerent de la Federació Catalana de natació, Eugeni Ballarín, va fer un agraïment a l’Ajuntament per la predisposició i les facilitats alhora d’acollir aquest campionat. Ballarín va destacar que es tracta d’una competició de nou format on hi participaran 16 clubs masculins i 13 de femenins per guanyar una plaça de les 8 de què disposa Catalunya per l’any vinent poder participar al campionat estatal.

El president del Club Natació Igualada, David Ramis, va posar en valor “la descentralització d’aquest campionats que no sempre han de fer-se a Barcelona, premiant i donant a conèixer d’aquesta manera altres clubs i equipaments com és el cas d’Igualada i la seva piscina”.

David Sánchez, director esportiu del Club Natació Igualada, va posar en valor “el fet de tenir un equip absolut i competitiu que podrà competir amb altres equips del mateix nivell i categoria”. Sánchez va explicar que des del club estan convençuts que els seus esportistes “faran el millor paper possible i estem esperançats en poder tenir bons resultats”.

El campionat es podrà veure per streaming a través del canal de Youtube de l’Ajuntament d’Igualada.