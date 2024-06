El Teatre Municipal l’Ateneu presenta la temporada tardor-hivern amb una vintena d’espectacles

Aquesta setmana la regidora de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada, Carme Riera ha presentat la programació estable de teatre, música i dansa del Teatre Municipal l’Ateneu, La Xarxa d’Igualada i les Músiques de butxaca i el Viver de músiques de l’Ateneu Igualadí, dels mesos de setembre a desembre. Es tracta d’una programació conformada per una vintena d’espectacles.

Una temporada en clau femenina

La temporada abonable de teatre, música i dansa presenta una oferta variada i emocionant, amb obres que aborden temes tan diversos com les relacions familiars, les dificultats personals i els nous reptes socials i de salut.

Enceta la temporada El zoo de vidre, de Tennessee Williams, el 21 de setembre. És el retrat d’una família nord-americana que, pateix les conseqüències del crac del ’29. La mare, interpretada per Laura Conejero, viu en un món de records i esperances trencades i vol assegurar un futur millor per als seus fills. L’acompanyen a escena Clara Moraleda, Roger Torns i David Anguera.

El diumenge 29 de setembre, l’Albert Gàmez, cantant i compositor amb arrels igualadines, presentarà La gira de la meva vida, un concert amb versions de Llach, Serrat, Orozco, Els Beatles, Pablo López, Queen, Cohen, Sinatra, Bocelli i les cançons del nou disc.

Austràlia és una road trip que reflexiona sobre els vincles de tres germanes i la possibilitat, o no, de ser mare. L’obra d’Israel Solà, que es podrà veure el 13 d’octubre, va guanyar el premi Teatre Barcelona a millor espectacle i millor actriu, l’Ester Cort. Meritxell Huertas, Brian Lehane i Carme Pol tanquen el repartiment.

El Favor, de Susanna Garachana, qüestiona els límits de l’amistat i la confiança. Desesperat per ser pare, un amic demana un favor inesperat a la seva colla de tota la vida, cosa desfermarà conflictes i revelarà veritats amagades entre ells. L’interpretaran Eduard Buch, David Marcé, Jordi Rico i Marc Rodríguez, el 27 d’octubre.

Llegat, de Daniel J. Meyer, és un viatge emocional que explora la necessitat de trobar autenticitat en la vida. La incipient relació d’un home jove i un de més madur trontolla, però encara és més feble el fil que uneix la mare i el noi. Àngels Gonyalons, Pau Oliver i Marc Pociello donaran vida als tres personatges, el 10 de novembre.

Amnèsia és una comèdia de l’autor argentí Nelson Valente que aborda, amb humor negre, les dificultats familiars davant la necessitat de tenir cura de la mare, que ja no pot viure sola. El 24 de novembre, Mercè Aránega encapçala un repartiment amb Màrcia Cisteró, Míriam Iscla, Joan Negrié, Victòria Pagès i l’actor igualadí Biel Rossell.

Altres espectacles inclosos en l’abonament s’organitzen conjuntament amb l’Ateneu Igualadí. El 2 de novembre, per commemorar el centenari de la mort d’Àngel Guimerà, hi haurà He mort el pop, de Lluís-Anton Baulenas, una paròdia amable sobre el món i els personatges del dramaturg que va escriure èxits com Terra Baixa, Mar i Cel i Maria Rosa.

El 30 de novembre, Quimet Pla i Núria Solina fan un homenatge als artistes del sector “negre” i anarquitzant del Modernisme català. Absenta evoca, amb poemes lúdics, al Santiago Rusiñol d’Els Quatre Gats i el Cau Ferrat.

Fora de l’abonament hi ha prevista la presentació, a càrrec d’un elenc d’artistes internacionals, de l’obra mestra de la dansa clàssica El llac dels cignes, una producció de Clàssic Stage, per al dissabte 9 de novembre. El 29 de desembre tanca l’any la Gran gala de valsos i obertures, amb peces inoblidables de la família Strauss, a càrrec de l’Orquestra Terres de Marca que dirigeix Josep Miquel Mindán.

Abonaments i entrades

Per tal de poder comprar entrades i abonaments, abans de les vacances d’estiu s’obren dos períodes de venda. A partir del dia 8 de juliol es podran comprar els nous abonaments i, a partir del 22 de juliol, les entrades de manera individual. El dilluns 8 de juliol, a les 11 del matí es començaran a vendre els abonaments del Teatre Municipal l’Ateneu al web www.teatremunicipalateneu.cat. Excepcionalment es vendran abonaments els dies 8, 9 i 10 de juliol, a la taquilla del teatre del Passatge Vives, d’11 a 13 h i de 18 a 20 h.

Des del 9 de juliol, els abonaments es podran comprar al Punt de Difusió Cultural i Turística del carrer Garcia Fossas, en els horaris habituals. A partir del 22 de juliol, les entrades individuals. En aquestes localitats hi ha descomptes per a diversos col·lectius. Durant la mateixa setmana de l’espectacle de la programació estable hi haurà entrades a 5 € per a joves fins a 25 anys.

Es posen a la venda tres modalitats d’abonaments. Aquests compten amb una entrada de regal per al concert de l’Albert Gàmez, del 29 de setembre. Es podrà escollir entre 5, 6 o 7 espectacles amb un preu de 72, 84 i 91 euros, respectivament.

Músiques de Butxaca i Viver de Músiques

l dijous 12 de setembre, la banda de música Lluna Plena inaugura una nova iniciativa de l’Ateneu Igualadí, el Viver de músiques, que els servirà per presentar el seu primer disc, Saudade.

El cicle Músiques de butxaca, que permet al públic gaudir de concerts en la intimitat de l’escenari prenent una consumició, s’enceta el 27 de setembre amb Guillem Roma que presenta Postureo real, una proposta que navega entre les contradiccions de la vida moderna per poder sobreviure al món actual. Els directes de Steve Smyth són una barreja d’energia visceral amb íntima emoció, com podrem escoltar el 25 d’octubre, amb el seu EP Matches. Maria Coma és una cantant, compositora, pianista i investigadora de les arts amb arrels a Catalunya i Mallorca. El 29 de novembre oferirà les composicions del seu últim disc Vocal Roots.

Els espectacles per a tota la família de La Xarxa

Strafalari del Mag Lari, amb la seva màgia i el seu humor encetarà una temporada de teatre, màgia, música i titelles per als més petits. El 22 de setembre La Xarxa ha programat una funció al matí i una altra la tarda. A La veritable història dels tres porquets, la companyia Xip Xap presenta una nova versió del conte on la més petita és una porqueta. Ho podrem comprovar el 6 d’octubre. Els somnis més espectaculars arriben amb la sorra més fina. Somnis de sorra és un món de tendresa de la companyia Borja Ytuquepintas per a la tarda del 20 d’octubre. El 3 de novembre, Teatre Mòbil farà un repàs de la seva trajectòria de quaranta anys fent el pallasso amb Mòbil Remix. De bracet és un espectacle de Samfaina de colors per fer estimar la poesia a tots els infants. La seva música ens acompanyarà el 17 de novembre. La companyia Sgratta acabarà el trimestre, el dia 1 de desembre, amb una particular versió del conegut conte tradicional El cargol i l’herba de poniol.

La temporada del Teatre Municipal l’Ateneu es caracteritza per una notable presència d’espectacles d’èxit i una gran participació de les entitats igualadines que contribueixen a una cultura diversa, plural i propera.