Darrers dies per inscriure’s a la 2a Caminada popular Amics de la Tossa

Diumenge 8 de juny se celebra una nova edició de la Caminada popular Amics de la Tossa després de l’èxit rotund de l’edició anterior, celebrada ara ja fa un any. Divendres 30 de maig és el darrer dia per inscriure’s en aquesta caminada que té per objectiu gaudir d’espais verds i dels racons característics dels voltants del cim de la Tossa de Montbui.

És un circuit, amb sortida i arribada a l’esplanada del Castell d’uns 7,5 km i un desnivell aproximat de 250 m, assequible per a tots els públics, d’una durada aproximada a les 2 hores.

El preu de la inscripció té un cost de cinc euros per als no socis dels Amics de la Tossa, i per als socis, amics o familiars de socis i menors de setze anys és gratuïta.

La inscripció inclou una gorra 100% de cotó i també hi haurà avituallament a l’arribada. La caminada és organitzada per la Fundació la Tossa i compta amb la col·laboració i suport de l’ajuntament de Santa Margarida de Montbui.