Autora: Luisa Crespo

Les teràpies energètiques —com indica el seu nom— ens ajuden en la nostra part energètica, el propòsit principal de les quals és equilibrar el camp energètic del cos, amb la finalitat de proveir la nostra salut física, mental i emocional.

L’energia —som i està en nosaltres— és la part més subtil que correspon al nostre cos astral, on la seva freqüència és més ràpida, per la qual cosa no és tan tangible com el cos físic, la freqüència del qual és més lenta i pesada, per tant, tangible.

Cada cos vibra en una freqüència i vibra en la seva harmonia natural, La seva funció és nodrir energèticament la connexió entre el cos físic i l’energètic a través dels txakres, vòrtexs d’energia per on ens alimentem energèticament. És a dir, són com els òrgans que alimenten la nostra energia vital. Per a una salut equilibrada han d’estar en la seva freqüència òptima i harmònica.

En el cos astral o eteri és on s’acumulen les nostres possibles alteracions, produïdes per infinites circumstàncies de cada individu, com poden ser; per mala gestió emocional, mental, per estar en espais poc harmònics, per mala alimentació, per estrès prolongat, etc.

Tot això ens afecta i mou la nostra freqüència, accelerant o alentint l’entrada d’energia per alguns dels nostres txakres, produint alteracions en les nostres emocions, pensaments i/o cos físic.

El cos físic actua com a catalitzador, per poder eliminar o moure aquesta energia alterada, per poder aconseguir de nou el seu equilibri.

Per això és aconsellable prevenir i prendre consciència que hem de mantenir el nostre cos energètic tant el saludable com el físic. Cuidant el teu cos físic, les teves emocions, els teus pensaments, estàs cuidant la teva vida en general; per arribar aquí, hi ha moltes eines i teràpies energètiques que poden ajudar-te.

Als nostres centres trobaràs diverses teràpies que poden ajudar-te i triar la més adequada segons en el moment de vida en què et trobis. Avui parlarem de:

La sanació quàntica amb LNT

El mètode de sanació quàntica actua sobre els diferents cossos que conformen l’ésser humà, en connexió amb l’energia universal: tot és vibració i tots estem connectats. Permet que l’energia connecti en nosaltres, amb l’objectiu d’augmentar la nostra vibració i la reestructuració dels nostres cossos energètics, movent i dissolent bloquejos d’energia estancats si n’hi ha.

El concepte de sanació quàntica respon a una visió holística de l’ésser humà, en considerar el benestar i l’harmonia com un reflex dels nostres pensaments, creences, vivències passades i emocions

Arribar a la causa del desequilibri, independentment de si el seu origen és físic, espiritual o emocional, per, des d’aquí, tenir la possibilitat de corregir-lo, corregint així el fluid energètic i recuperant la freqüència natural de l’ésser i millorar la nostra vida.

L’energia treballa en cada persona, en allò prioritari del seu moment de vida, sanar i/o transmutar el que ja no ens serveix per seguir avançant.

Com funciona

La terapeuta connecta amb l’energia quàntica (font) i l’energia amb la persona que rebrà la sanació. Des d’aquesta sintonia fem de receptor, perquè l’energia flueixi a través de tu i així harmonitzar tot allò que implica un desequilibri personal. El cos és el nostre vehicle i un portal dimensional amb el qual podem arribar a connectar amb la freqüència energètica vibracional quàntica. Si hi ha memòries retingudes al cos, poden expressar-se amb sensacions fred-calor, moviments interns o externs, expressions emocionals, etc. Això fa que s’alliberin els bloquejos, activant l’autosanació natural.

L’experiència és totalment segura, en tot moment ets conscient del que està succeint al teu voltant.

Atraiem el que vibrem!!! Amb molt Amor