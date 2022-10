Tallers Claramunt: Un segle oferint servei en el món del motor per a particulars i empreses

Aquest 2022 fa 100 anys que l’avi de la família, Josep Claramunt Mata va fundar l’empresa família Tallers Claramunt, una companyia que durant la seva trajectòria ha anat evolucionant, creixent i oferint nous serveis per als seus clients, fins al punt de convertir-se en tot un referent en el món del motor.

El primer taller es va obrir al davant de l’escola Pia d’Igualada, després que el Sr. Claramunt tornés de França havent viscut la Primera Guerra Mundial, al 1918. Va ser a França quan va conèixer a la seva dona, l’Encarnació Tartera Rigou. Anys més tard, al 1933, es va construir el taller a l’actual Av. Àngel Guimerà, número 9.

Passada la guerra, l’empresa no només va haver de fer front a les dificultats en sí, sinó que la mort prematura de l’avi va fer que la seva dona, el pare dels actuals propietaris i els seus dos germans, es posessin davant la trinxera de l’empresa i creessin i fabriquessin noves fórmules de negoci per tirar endavant el taller.

Esperit emprenedor

Tallers Claramunt durant aquest segle ha estat caracteritzada pel pas del temps i pels episodis de la història. La seva neta, que actualment és la gerent i copropietària del taller juntament amb el seu germà Marcel, Ada Claramunt explica que: “Era un dels únics tallers de la comarca, a on si un volia ser mecànic, havia de passar allà”. Els fets així ho constaten: Des de l’any 1934 fins el 1936, van ser concessionaris oficials de Renault; però el 20 de novembre del mateix any, els van incauta el taller per ser de la rereguarda. Conjuntament amb l’església de Santa Maria, allà es reparaven els vehicles militars. A més, també van ser dels pocs tallers que reparaven l’Hispano Suïssa del farmacèutic; entre altres anècdotes que han quedat escrites a la història. Aquestes particularitats i instint de supervivència i superació continuen ben latents a dia d’avui.

L’empresa va seguir amb el pare Marcel Claramunt i la mare, Rosa Maria Jorba Bisbal al capdavant de l’empresa per seguir el negoci; continuant el llegat, reinventant-se i obrint noves possibilitats i fórmules de negoci; com per exemple, el fet d’haver ampliat el negoci amb taxis, agent d’assegurances, grua i un autobús que va afavorir el turisme de la classe treballadora, recorrent milers i milers de quilòmetres.

Una família de gas i benzina

A dia d’avui, l’empresa segueix el taller de reparacions, cotxes, tricicles, motos, quads, camions, motoserres, grups electrògens, transformacions, pintura de cotxes i motos, botiga d’accessoris per a motos i cotxes; i oferint en aquest sentit, la gestió integral dels vehicles autropopulsats i accessoris de tota classe (llantes, ràdios, entapissats, accessoris de moto i quads). També ofereixen la compravenda de vehicles d’ocasió, lloguer de vehicles i furgonetes amb plataformes i sense; assegurança de vehicles, entre altres. A Tallers Claramunt trobaràs tot allò relacionat amb el món de l’automòbil, motocicleta i microcotxe.

L’any 2018 va ser concessionari oficial d’Aixam -un fet que manté en l’actualitat-, i des de 2020, ofereixen una nova branca de negoci, especialitzada en reparacions i manteniment de radiadors: Radiadors Igualada. Tot i que el motor que ha mogut Tallers Claramunt sempre ha sigut la seva capacitat emprenedora, a part de la benzina i el gas, com a passió per la feina que fan, generació rere generació.