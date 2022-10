Després de la presentació, aquest passat dijous, 20 d’octubre, a la Biblioteca Central d’Igualada, del llibre “AZIMUT, viatge amb un globus terraqüi”, del fotògraf Josep Bou, val la pena d’endinsar-se en aquesta nova i insòlita producció d’aquest consolidat fotògraf.

En un projecte fotogràfic on un globus terraqüi n’és l’actor principal d’una experiència visual sorprenent i extraordinària, Josep Bou et convida a descobrir diferents enclavaments que es troben convivint en una determinada, però admirable, convergència espacial-temporal determinada.

Això és, guiant-se de les pròpies pautes de la cartografia, amb el Projecte Azimut, Bou troba una direcció per a orientar-se, cap on viatjar a través del mapa, previ a la localització del punt d’arribada; seguidament, tot és descobrir llocs que li permeten practicar la creativitat a través del globus terraqüi, un globus que se situaria per a cada seqüència bo i construint a ulls del fotògraf un context propi, i el que és més tota una experiència visual. Al capdavall, s’empeny a què l’espectador, en base a allò que realment veu, sigui capaç d’identificar una història o una altra, segons la memòria visual que tingui emmagatzemada a la seva retina.

D’aquest projecte se’n deriva que, de cadascuna de les interaccions del globus terraqüi sobre el territori en neix un nou punt d’arribada, és a dir, un nou azimut. Aquesta realització fotogràfica és una oportuna posició que el situa davant d’un autèntic diàleg entre el territori i el globus terraqüi en qüestió, dues àrees concretes si bé localitzades a l’atzar que es mostren úniques, però que conviden obertament a interpretacions diferents a l’ull de l’espectador. Al capdavall, un debat inaudit i apassionant.

Si bé aquest projecte està construït amb tota la llibertat a què et convida una experiència viatgera que es desmarca de qualsevol tipus d’itinerari programat, sí que et proposa la idea d’apropar-te de seqüències potser comunes però molt poc freqüents, o gairebé invisibles. Així en paraules de Bou: “Cada Azimut que neix de la interacció del globus terraqüi sobre el territori és fruit de l’observació que faig. La proporció, el posicionament espacial del globus terraqüi, l’enquadrament i el punt de vista parlen de la intencionalitat que he volgut donar a la imatge creada en aquell mateix instant sense prèvia planificació”.

Des d’una mirada atenta a les fotografies, i entrant en detalls, et trobes amb la seqüenciació d’un llarg viatge que des de Catalunya recorre diferents punts de l’Estat espanyol i a partir del qual és possible d’observar que es comparteixen indistintament imatges prou descriptives i carregades de realisme amb altres de caràcter figuratiu -resultat de la representació i interpretació de realitats concretes- i, d’altres, dotades d’un exemplar i metafòric simbolisme o si no d’un imaginari capaç de presentar la realitat de manera crítica i no gens conformista.

En summa, tot plegat i adaptat al format d’un llibre, amb 231 azimuts, aquest projecte, aquest viatge fotogràfic, on l’autor ha situat el globus terraqüi lluny de crear qualsevol composició harmònica aconsegueix mostrar, a partir d’una puntual mirada a la quotidianitat, les mancances, les absències i les debilitats d’un planeta que ni tan sols l’individu no és capaç d’entendre, alhora que no sap ni tractar-lo bé. Al capdavall, si et pares a pensar, s’entreveu un profund, descoratjador i no menys desconcertant missatge sobre el món actual.

Fill d’Igualada (1950), Josep Bou, després de formar-se com a fotògraf va començar a desenvolupar la seva activitat artística a Bèlgica, encara que des de 1975 la seva realització professional l’ha portat per mig món en treballs fotogràfics per a la premsa i algunes editorials, així com creant alguns documentals cinematogràfics.

No obstant això, la seva especialització en el camp de la moda i de la publicitat, des d’una mirada extraordinàriament innovadora i creativa, l’han empès a treballar amb alguns dels grans professionals d’aquest sector, arribant a ser autor d’importants produccions fotogràfiques i intervenint alhora en diverses convocatòries fotogràfiques d’inqualificable renom.

Definitivament, 21 llibres, múltiples dossiers i mencions periodístiques per tots els mitjans de comunicació, endemés de diversos premis i reconeixements públics, se sumen uns i altres a posar en valor la seva prolífica i incommensurable tasca professional; de qui, més enllà de l’exposició pública de les seves obres, un gran fons de les fotografies ja forma part de diferents arxius públics, museus i col·leccions privades de fotografia.