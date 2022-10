La UEA Química reprèn les visites dels Bombers a empreses del sector

Les empreses del sector químic de l’Anoia han reprès el procés de col·laboració amb els Bombers de la Generalitat perquè els agents del parc d’Igualada coneguin de primera mà les seves instal·lacions.

Aquestes visites estan coordinades per la Unió Empresarial de l’Anoia. Aquesta setmana, una de les empreses que formen part de la sectorial UEA Química, l’empresa igualadina Eminfor, com a empresa responsable, ha obert les seves portes per participar en aquest procés que ha permès que els Bombers de la Generalitat puguin fer-se una idea nítida i adquirir més recursos per poder actuar amb major efectivitat en el cas que hi haguessin d’intervenir.

Fins al moment, han participat diverses empreses de la comarca com ABC Leather, Proquip S.A., Comercial Godó, entre altres. Aquest programa de visites continuarà al llarg d’aquest any i del proper 2023, una pràctica que permetrà minimitzar riscos de cara a un hipotètic incident futur.

La idea és obrir la iniciativa a més sectors empresarials

L’objectiu d’aquestes visites és seguir fent-les extensives a més sectors que el químic. És a dir, a totes les empreses que amb el seu Pla d’Emergència els sembli interessant que els Bombers en tingui coneixement, i en cas d’actuació, puguin accelerar el procés de forma eficaç i eficient.

Les visites es programen per aquesta època de l’any en la que els bombers gaudeixen de major disponibilitat un cop acabada la campanya d’estiu. Si vols participar en aquesta col·laboració, pots informar-te a sectors@uea.cat / 93 805 22 92.