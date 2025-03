Rubió ofereix un servei de desbrossadora per a veïns sense permís de cremes

Rubió posa en marxa aquest mes de març el servei de desbrossadora per als veïns i veïnes que no disposin del permís de cremes. Aquest servei gratuït s’ofereix després de la decisió de la Generalitat de prohibir les cremes controlades per a aquells que no comptin amb la Declaració Única de Neteja (DUN).

La DUN és un requisit essencial per a la declaració de dades de les explotacions agràries, gestionat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA). Aquest sistema no només inclou la informació detallada de la superfície agrària, forestal i improductiva segons el SIGPAC, sinó també les dades de ramaderia pertinents.

Per tal d’ajudar als titulars d’explotacions que no disposen de la DUN, l’Ajuntament de Rubió posa a disposició el servei de trinxat de restes vegetals mitjançant l’ús de desbrossadora, facilitant així la gestió adequada de residus vegetals i mantenint un entorn segur i net per a tots els residents.

Totes les persones interessades o per a més informació i sol·licitar aquest servei es poden posar en contacte amb l’Ajuntament de Rubió.